La Festa dels Súpers es farà en diferents ciutats catalanes i en espais tancats

La Festa dels Súpers canvia radicalment de format a partir d'aquesta mateixa tardor. La trobada anual organitzada pel canal Super3, que arriba a la 22a edició, deixarà de ser un macroesdeveniment d'un cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc per convertir-se en un espectacle de dues hores, en grans recintes tancats i amb localitats limitades que recorrerà diverses ciutats de Catalunya.

Aquest dijous, TV3 ha anunciat que les dues primeres cites d'aquesta Festa dels Súpers On Tour seran el 27 d'octubre al Palau Sant Jordi de Barcelona i el 17 de novembre a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. La cadena avança que la ruta continuarà per altres localitats catalanes, però encara no ha fixat cap altra data.

En cadascun d'aquests escenaris es faran dues sessions, una el dissabte al matí i l'altra el dissabte a la tarda. Per accedir-hi serà imprescindible haver obtingut, prèviament, les invitacions corresponents, que seran gratuïtes (tant per als súpers com per als que no ho siguin) i es podran aconseguir a través de la web del Super3. TV3 remarca que "e ls assistents a la Festa podran gaudir de l’espectacle còmodament, ja que tothom estarà assegut en localitats numerades que podran seleccionar en el moment de reservar les invitacions". Properament es posaran a disposició dels interessats les entrades per a les dues funcions del 27 d'octubre.

Els espectacles de la Festa dels Súpers On Tour comptaran amb la participació dels membres de la família de Super3 i alguns dels personatges de les sèries de dibuixos animats més populars del canal. Totes les activitats paral·leles que els últims anys s'organitzaven a l'entorn de l'espectacle central desapareixeran.

Segons TV3, el canvi de format té l'objectiu de fer arribar la Festa a "tot el territori" i d'"oferir nous continguts i experiències, que la faran més emocionant i pròxima".