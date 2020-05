Fibracat TV fa créixer l’oferta de televisió en català

Demà a les sis del matí, RAC105 TV passarà a la història. En el seu lloc començarà a emetre un nou canal de TDT, Fibracat TV, impulsat per l’operador català de telecomunicacions Fibracat i amb una programació centrada en dos eixos principals, que es repartiran la graella aproximadament al 50%: d’una banda, la revolució tecnològica, i de l’altra, l’empoderament femení. Tal com destaca la cadena en un comunicat, es tracta de “dos aspectes que marcaran el nostre futur immediat com a societat”.

El nou canal, en el qual Fibracat preveu invertir un milió d’euros durant el seu primer semestre de vida, emetrà únicament continguts en català i originals, ja sigui produïts internament amb els recursos propis de la cadena o en col·laboració amb diverses productores. Durant les primeres dues setmanes, però, Fibracat TV emetrà només en proves, i serà a partir del 15 de juny quan s’estreni la programació regular del canal. La graella encara no s’ha fet pública, però fonts de la cadena han explicat a l’ARA que, de moment, estarà formada per una dotzena de formats. Entre aquests formats hi haurà Paraula d’autora, un microespai diari de 30 segons en què l’escriptora i comunicadora Gemma Cernuda recopilarà frases cèlebres de dones. També està previst que, com a mínim durant l’estiu, s’emeti un espai orientat al públic infantil que proposarà activitats relacionades amb la tecnologia. Segons la presidenta de Fibracat TV, Meritxell Bautista, es tracta d’una iniciativa que pretén combatre la bretxa digital, que s’ha fet especialment visible arran del tancament de les escoles durant els últims mesos.

El canal comptarà també amb un telenotícies, però no d’informació general sinó centrat exclusivament en l’actualitat d’internet i les xarxes socials. I hi haurà un espai d’entrevistes amb dues particularitats: les convidades seran dones del món de l’empresa i la tecnologia, “molt potents però que el gran públic no coneix”, i l’entrevistador serà un assistent de veu. “Tractarem la tecnologia des de la tecnologia”, explica Bautista. A més, Fibracat TV reservarà un espai per a la música, amb l’emissió de videoclips de grups catalans emergents.

La cadena vol que els seus programes tinguin una durada màxima de mitja hora i que alguns siguin simplement píndoles de 5 o 10 minuts. La previsió és que l’oferta de continguts de Fibracat TV creixi durant els pròxims mesos i que de cara al setembre el canal compti ja amb una graella completa que inclourà algunes “cares mediàtiques”.

Manifest i editora de gènere

Just abans de la seva posada en marxa, Fibracat TV ha fet públic un Manifest per la igualtat mitjançant el qual vol fer explícit el seu “compromís per contribuir a l’avenç d’una societat igualitària”, perquè considera que, com a mitjà de comunicació, té “una gran responsabilitat social”. “Els mitjans de comunicació, amb el nostre poder divulgador, hem de mostrar un compromís genuí, inequívoc i sense escletxes amb la igualtat i la diversitat, i revisar profundament tant els nostres continguts propis com els adquirits a tercers, els emesos sota l’adquisició de drets d’antena i els incorporats en els espais publicitaris”, diu el manifest. Fibracat TV es compromet a “respectar de portes endins els criteris d’igualtat i diversitat que defensa de portes enfora” i fa extensiu aquest compromís a “totes les persones vinculades al mitjà”, des dels treballadors i col·laboradors fins als anunciants i proveïdors. En aquest sentit, el nou canal s’ha dotat d’una editora de gènere, un càrrec que ocuparà Mireia del Pozo, presentadora del programa de Ràdio Estel Plusvàlua dones. Ella vetllarà perquè la programació de Fibracat TV reflecteixi la seva aposta per la igualtat i la diversitat i “utilitzi correctament el llenguatge de gènere”.

Fibracat TV ocuparà, en règim d’arrendament, un dels quatre canals de què disposa el Grupo Godó i arribarà al 92% de la població de Catalunya. El canal apareixerà automàticament on fins ara hi havia RAC105 TV, sense que calgui ressintonitzar el televisor.