La Fiscalia demana l'arxivament de la causa contra Dani Mateo pel gag de la bandera

La Fiscalia de Madrid ha demanat l'arxivament de la causa oberta contra l'humorista Dani Mateo per haver-se mocat amb la bandera d'Espanya en un gag del programa de La Sexta 'El intermedio'. En un escrit que ha fet arribar al titular del jutjat d'instrucció número 47 de la capital espanyola, la Fiscalia opina que l'acció de Mateo no va més enllà d'una "certa dosi" de provocació "permesa per a la transmissió d'un missatge crític des de la perspectiva de la llibertat d'expressió". Per aquest motiu descarta que hagi quedat acreditat el delicte d'ofenses o ultratge a símbols d'Espanya o de les seves comunitats, efectuat amb publicitat, i el delicte d'odi pels quals l'organització Alternativa Sindical de Policia va portar Mateo als tribunals.

La Fiscalia considera que "ni pel context, ni pel contingut, ni per les circumstàncies, ni per les finalitats perseguides es descobreix en el fet executat un propòsit ofensiu o de menyspreu per la bandera que permeti sostenir que hi ha un delicte d'ultratge". A més, el text remès al jutge assenyala que l'actuació de Mateo no va anar acompanyada ni d'una conducta violenta ni d'expressions o gestos vexatoris que justifiquessin o promoguessin el menyspreu.

Per contra, situa l'acció de mocar-se amb la bandera en una posada en escena "desafiant" com les que s'utilitzen "cada vegada més" per cridar l'atenció als mitjans de comunicació, "protagonitzada per un humorista, dins un programa de televisió d'humor satíric sobre notícies d'actualitat".

En aquest sentit, la Fiscalia recorda que per imputar un delicte d'ultratge cal que hi hagi un "propòsit inequívoc" de menysprear i ultratjar la bandera, que en aquest cas "no es dona", malgrat que l'organisme reconeix que "la conducta duta a terme per l'investigat va produir una justificada perplexitat i indignació en gran part de la societat". De fet, l'emissió de l'esquetx va generar tantes crítiques que l'endemà mateix La Sexta va decidir retirar el vídeo de la web. Tot i així, el programa va ser objecte d'un boicot publicitari, i Mateo fins i tot va rebre amenaces.

Pel que fa al delicte d'odi, la Fiscalia també el descarta perquè Mateo no va incitar a la discriminació, perquè amb les seves manifestacions "hilarants" no perseguia la violència ni la venjança, ni tan sols "puntualment".