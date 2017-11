La Guàrdia Civil no investigarà la presumpta agressió sexual a 'Gran Hermano' perquè la víctima no ho ha denunciat

La Guàrdia Civil no investigarà el presumpte cas d'abús sexual a una concursant de 'Gran Hermano' per part d'un altre participant (que és la seva parella), perquè la suposada víctima no ha denunciat els fets. Fonts del cos han explicat a Europa Press que una investigació d'aquestes característiques només es pot iniciar si la persona que ha patit l'agressió ho denuncia, "i aquesta denúncia no s'ha registrat".

La direcció del programa de Telecinco va denunciar la matinada de dissabte a la comissaria de la Guàrdia Civil de Colmenar Viejo (Madrid) que un dels concursants, José María López, havia pogut cometre un delicte d'agressió sexual contra la seva parella, Carlota Pérez, que també és dins de la casa del 'reality'.

Segons la denúncia del programa, la noia estava beguda i ell se la va endur al llit. L'equip de l'espai no sap què hi va passar exactament, perquè López es va tapar a ell i a Pérez amb un edredó. Les imatges, que no es van emetre, van ser enregistrades per una de les càmeres del programa, però la Guàrdia Civil assegura que no n'ha fet el visionat perquè caldria una ordre judicial.

El mateix dissabte, el grup Mediaset va anunciar que López havia estat expulsat del programa per una "conducta intolerable", i que s'havia considerat "oportú" que Pérez també sortís de la casa, tot i que hi podria tornar a entrar si ho desitjava, cosa que va fer aquest dimecres. Dilluns, el grup de comunicació va afegir que estarà atent "als resultats de la investigació i a l'aclariment total dels fets".