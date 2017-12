Hisenda autoritza els ajuts als mitjans, excepte els digitals

El ministeri d’Hisenda ha autoritzat el pagament de la majoria dels ajuts que el departament de la Presidència de la Generalitat atorga als mitjans de comunicació, i que havien quedat bloquejats al setembre arran de l’acord de no disponibilitat pressupostària imposat pel govern espanyol.

En concret, el ministeri ha donat llum verda a les partides de premsa de paper, ràdio, televisió i entitats i associacions, que tenen un valor de 7.152.000 euros. En canvi, Hisenda manté bloquejades les partides corresponents a mitjans digitals, ja que considera que “no hi concorren les raons d’urgent i extraordinària necessitat” que justifiquen la revocació de l’acord de no disponibilitat en la resta de casos.

Fa uns dies, el secretari d’estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, havia qüestionat els ajuts als mitjans digitals perquè, segons ell, “no hi ha millor negoci a Catalunya que muntar-se una web per donar suport al Procés per guanyar una subvenció”.