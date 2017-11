Hisenda reclama 167,4 milions d'euros a la CCMA en concepte d'IVA

260x366 La Junta Electoral ha prohibit a TV3 que faci servir l’expressió “Govern a l’exili”, però la cadena assegura que mai no l’ha utilitzat. / MANOLO GARCIA La Junta Electoral ha prohibit a TV3 que faci servir l’expressió “Govern a l’exili”, però la cadena assegura que mai no l’ha utilitzat. / MANOLO GARCIA

El ministeri d'Hisenda ha reactivat el conflicte que l'enfronta a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) pel pagament de l'IVA i durant les últimes setmanes ha iniciat dues noves actuacions que, segons la Corporació, tenen "un impacte global negatiu de 167,4 milions d’euros" i "amenacen la viabilitat" dels mitjans públics catalans.

D'una banda, el 31 d'octubre l'Agència Tributària va obrir una nova acta d'inspecció per reclamar a la CCMA l'IVA corresponent a les aportacions de la Generalitat al pressupost de l'ens públic durant els anys 2015, 2016 i 2017, i ha paralitzat "el pagament a la CCMA de l'IVA encara pendent de retorn de part del 2016 i, també, de l'import corresponent a l'exercici 2017". En total, això suposa un impacte negatiu de 147 milions d'euros sobre el pressupost de la Corporació.

Tal com recorda l'organisme, aquesta reclamació "no està avalada per cap llei sinó exclusivament per un canvi de criteri de la mateixa administració tributària", per la qual cosa la CCMA avança que té intenció "d'iniciar tots els procediments legals oportuns per defensar els interessos legítims de TV3 i Catalunya Ràdio".

D'altra banda, el 9 de novembre el BOE va publicar una modificació de la llei de l'IVA que estableix "un nou criteri per a l’aplicació d’aquest impost". Segons la Corporació, aquest canvi comportarà "per al 2018 i en endavant" un impacte negatiu suplementari que, "d'acord amb el plantejament d'Hisenda", seria de 20,4 milions cada any.

Aquest nou conflicte entre Hisenda i la CCMA s'afegeix al que afecta el període 2012-2014, per al qual el ministeri reclama a l'ens públic 80,5 milions d'euros més.

La CCMA recorda que des del 2010 fins ara el seu pressupost anual s'ha reduït en un 34% -ha passat de 457,5 milions a 302,4-, i que això ha obligat a dur a terme "un esforç sense precedents en què s’han reduït les estructures directives, s’ha redimensionat la plantilla, s’han rebaixat els sous i s’han reduït fins al 50% les partides de continguts i d’inversions".

"Després d’haver ajustat en 155 milions d’euros el seu pressupost dels últims anys, aquesta nova exigència del ministeri d’Hisenda suposa una greu amenaça per a la viabilitat de l’actual model de TV3 i Catalunya Ràdio, en imposar a la CCMA l’aplicació d’unes noves mesures de contenció en la despesa", denuncia la Corporació, que tot i així "referma el compromís per continuar reforçant les garanties de continuïtat i potenciació d’un servei de comunicació públic i de qualitat, al servei del país".