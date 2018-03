Javier Bardem s'alia amb Steven Spielberg per explicar la història d'Hernán Cortés

260x366 Javier Bardem en una imatge d'arxiu / ARA Javier Bardem en una imatge d'arxiu / ARA

Javier Bardem debutarà a la ficció seriada amb una minisèrie de quatre hores sobre la figura d'Hernán Cortés, personatge que l'actor interpretarà, segons ha confirmat en un comunicat Amazon, la plataforma encarregada del projecte. La minisèrie, que es titularà 'Cortés', compta amb el suport d'Steven Spielberg, que no ha anunciat si es posarà darrera de la càmera, i la seva productora, Amblin Television.

La incursió televisiva de Bardem, amb guió d'Steven Zaillian (La llista de Schindler), es basa en el text 'Montezuma', escrit l'any 1960 per Dalton Trumbo (1905-1976) i centrat en la relació entre l'emperador asteca i Cortés. Gairebé 60 anys després, Amazon recupera el projecte original. "És un privilegi poder explicar aquesta història èpica", ha assegurat Javier Bardem. "Està plena de drama i conflictes dins d'aquest espectacle enorme i històric en què dues civilitzacions allunyades xoquen en un moment àlgid del seu regnat", ha explicat l'actor.

No és la primera vegada que s'intenta portar la història d'Hernán Cortés a la petita pantalla. L'any 2014, Martin Scorsese i Benicio del Toro van anunciar que treballaven en una sèrie per a la HBO sobre la figura del conqueridor, però el projecte no va sortir endavant. Un altre director que va coquetejar amb la idea de traslladar la vida de Cortés a la televisió és Ron Howard, que el 2012 va anunciar una sèrie per Showtime que mai s'ha fet realitat.