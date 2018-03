‘Jessica Jones’ surt de les ombres

Quan Jessica Jones va fer el seu debut televisiu l’any 2015, la seva protagonista es va convertir gairebé de manera immediata en una icona femenina televisiva, una de les poques dones al capdavant d’una sèrie de la franquícia Marvel. La investigadora de Nova York és una dona complexa, terrenal i sarcàstica, que viu turmentada pel poder que Kilgrave (David Tennant), un controlador de ments, va exercir sobre ella en el passat. Tot i el fervor que va despertar la primera temporada, Netflix ha trigat gairebé tres anys a estrenar la segona entrega, que arriba avui a la plataforma.

Un dels elements que va fer de Jessica Jones tema de conversa en termes feministes va ser la representació de l’estrès posttraumàtic associat a l’abús sexual i la violació, però també la minimització del dolor de les víctimes. La sèrie traspassa el gènere de superherois gràcies a la lectura que fa de la història la seva creadora, Melissa Rosenberg, que va formar part de l’equip creatiu de Dexter. “La sèrie va ser l’inici de moltes converses feministes que mai em vaig imaginar. La gent se m’acostava i trobaven significat en coses que jo no m’adonava que estava fent -explica Krysten Ritter, l’actriu principal de la sèrie-. Crec que a la gent li agrada veure una dona que no segueix uns patrons predeterminats, que és forta. M’emociona quan la gent em diu que la sèrie els ha ajudat”, assegura.

Ritter, que abans d’aquest paper havia participat com a secundària a Breaking bad, considera que un dels motius pels quals el seu personatge va connectar amb l’audiència és que mai s’havia vist algú com Jessica Jones a la televisió. “Ella ho representa tot -diu-. És femenina i masculina. És forta i és vulnerable. Crec que els espectadors la troben refrescant”.

Més emocional

La segona temporada arrenca amb les conseqüències de les accions de Jessica Jones al final de la primera, quan es va veure forçada a matar un personatge. Amb els nous capítols, els espectadors descobriran més coses del passat de la investigadora i el seu monstre interior. “Té por dels seus poders i està preocupada per la possibilitat de perdre el control sobre ella mateixa”, explica Ritter, que assegura que mentre la primera temporada estava molt centrada en la part psicològica del personatge, la segona serà més emocional.

Un dels aspectes que complicaran la vida de la Jessica, que està acostumada a una existència solitària i a l’ombra, és la seva sobtada fama. “Comença a atreure clients que volen que sigui una heroïna, però la seva percepció és que ella no és cap heroïna”, assegura Rosenberg sobre les contradiccions internes que viu la protagonista d’aquesta sèrie d’acció amb tocs noir.

En el seu retorn la Jessica està acompanyada per alguns dels personatges de la primera temporada, com la presentadora de televisió Trish Walker (Rachael Taylor), la millor amiga de la protagonista. La Trish viu un moment de canvi i això la portarà a involucrar-se més en els casos de la Jessica. “Té noves ambicions que no havíem vist abans i està intentant guanyar poder en un món on ella percep que no en té”, explica Taylor. Per a l’actriu el camí de creixement que emprèn el personatge pot connectar amb moltes espectadores. “Crec que encara tenim problemes a l’hora de veure dones en posicions de poder i això serà part del nucli de la trama d’aquesta temporada”, assegura la intèrpret.

Com la Jessica, la Trish també va patir abusos de petita, en el seu cas per part de la seva mare. Aquest fet uneix totes dues dones, que van viure juntes des dels 15 anys i es consideren germanes, tot i no ser família de sang. Per a Rosenberg, aquest punt de partida permet mostrar una amistat femenina que s’allunya de la superficialitat. “L’amistat que mostrem a Jessica Jones no és simple. Es veurà afectada per una barreja d’ombres de gelosia i ambició que començarà a sortir a la superfície”, explica la creadora.

Més enllà d’aquesta parella femenina, la sèrie incorpora un nou personatge, interpretat per Janet McTeer, que té informació privilegiada sobre el passat de la Jessica. Tot i que la plataforma no vol revelar gaires detalls sobre el paper, McTeer assegura que es tracta d’una dona “complicada”.

El compromís de la sèrie amb les dones no es redueix a la trama i les seves protagonistes, sinó que també té ressò darrere de les càmeres. Un dels exemples més clars és el fet que els 13 capítols de la segona temporada han estat dirigits exclusivament per dones, una decisió que Rosenberg qualifica com un “anivellament del camp de joc”. “Es tracta de normalitzar l’atmosfera de treball, però quan parlem de narració, ja sigui des del punt de vista d’un home o d’una dona, sempre prioritzem el personatge”, detalla la creadora de la sèrie.