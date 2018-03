‘Joc de cartes’ encén els fogons

Amb l’impuls d’haver sigut el programa revelació de la temporada passada, Joc de cartes emprèn, a partir d’avui, un nou viatge per la restauració de Catalunya, un recorregut que estarà ple de “personalitats potents” i alguns moments de tensió. Per rebaixar els instants incòmodes, Marc Ribas promet deixar-se anar i mostrar la seva cara més divertida. “Hem fet més el pallasso”, afirma el cuiner respecte a la nova entrega.

Els directors del programa, Carla Lladó i Uri Garcia, asseguren que en aquesta nova temporada el nivell d’exigència serà superior i expliquen que alguns dels restauradors es trobaran la sorpresa de rebre més d’un suspens. “Això ha sigut dur”, confessa Lladó, que remarca que part de l’èxit del programa es deu a Marc Ribas i el seu estil com a presentador.

Pel que fa a la dinàmica, el concurs aposta per mantenir la fórmula i no fer gaires variacions: en cada capítol quatre propietaris de restaurants presentaran la seva proposta gastronòmica, de la qual els seus competidors seran els jutges. Tant els concursants com el presentador hauran de valorar, amb una nota del 0 al 10, cinc aspectes de cada local: l’espai, la cuina, el menú, el servei i el preu. A més, en aquesta segona etapa s’afegirà una nova categoria, la sostenibilitat, que es valorarà i es premiarà a part, ja que està vinculada al patrocinador del programa, Agbar, que serà qui entregarà el segell Blau. El premi gros, però, continuaran sent els 5.000 euros que el guanyador haurà d’invertir en el seu local.

Territori i singularitat

La nova temporada serà més llarga que l’anterior i estarà formada per divuit episodis, dos dels quals recolliran els millors moments del concurs. Els setze restants seguiran la marca de la casa: trobar el millor restaurant d’un estil determinat i d’una zona concreta de Catalunya. El tret de sortida el donarà el capítol dedicat a la plana de Vic, en què Marc Ribas buscarà l’establiment amb la millor cuina de porc i que, segons confessa el presentador, és un dels seus episodis preferits. “No ens ha costat gens trobar temàtiques: hem tornat a veure que la gastronomia a Catalunya és molt diversa i que la gent se la sent molt seva”, comenta Ribas. Entre les diferents propostes de cuina hi haurà espai per als cargols, els calçots i els bolets.

Un dels trets característics d’aquesta temporada serà l’aposta pel territori, un element que ja estava present en l’anterior etapa però que ara s’ha reforçat. “Hem pogut anar a llocs petits on es generaven trames noves perquè els participants es coneixien més”, explica Lladó. En aquest sentit, el presentador afegeix que els concursants d’aquesta edició són “més vius”, tot i que l’equip de Joc de cartes els ha sabut capgirar les idees preconcebudes que tenien. “Els sorprenia molt que tant ells com jo votéssim al moment”, explica Ribas.

Dins de la ruta gastronòmica -que inclourà visites al Maresme, l’Empordà, la Vall de Camprodon i Tarragona- hi haurà quatre parades especials. Aquestes entregues tindran escenaris poc habituals: el Mercat de la Boqueria de Barcelona, el centre comercial l’Illa Diagonal, els foodtrucks del festival REC.0 d’Igualada i el Museu de les Aigües d’Agbar, on es va rodar un episodi dedicat als càterings. En aquests programes canviarà la dinàmica: en lloc de quatre seran tres restauradors per espai, que, a més, participaran per parelles, tal com ja va passar en la versió estiuenca del format.

Un dels elements que van contribuir a la bona acollida del programa entre l’audiència era la singularitat d’alguns dels restauradors participants, com el mag Gang Li, del restaurant xinès Río Dragón, que farà una aparició especial en la nova tanda d’episodis de Joc de cartes. Els responsables del programa asseguren que la nova edició comptarà amb concursants que no tenen res a envejar al mag o a Anna Sas, del Restaurant Les Voltes de Tarragona. Marc Ribas avança que en el capítol del Maresme els espectadors podran conèixer un restaurador de “personalitat estrident”. “Moltes vegades els concursants volen parlar de conceptes i la veritat és que tot és molt més senzill: no cal trobar el concepte d’unes patates braves”, diu Ribas respecte a les estratègies d’alguns dels participants.

Una edició sense ‘Fora de carta’

L’èxit de Joc de cartes va propiciar l’estrena de Fora de carta, un debat que analitzava els moments més destacats del programa i que presentava Carla Lladó, ara codirectora del concurs. Tot i les crítiques, va aconseguir fer-se un lloc en el late night amb una quota del 10,2%. Els mèrits, però, no han sigut suficients per repetir l’experiència, sobretot tenint en compte el context pressupostari de TV3.