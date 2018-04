José Mota torna al rescat dels divendres de La 1

José Mota torna aquest divendres al 'prime time' de La 1 amb l'estrena, a les 22.05 h, de la tercera temporada de 'José Mota presenta'. Es tracta d'un programa d'esquetxos en què l'humorista interpreta tot tipus de personatges (reals, de ficció, històrics o creats per ell mateix) i que segueix la línia de formats anteriors com 'La hora de José Mota' (emès també a la televisió pública entre el 2009 i el 2012) i 'La noche de José Mota' (que es va poder veure a Telecinco el 2013). 'José Mota presenta' va tenir dues temporades a La 1 els anys 2015 i 2016, però des de llavors havia quedat aturat. L'humorista —que des del 2014 s'ha fet càrrec dels programes especials de Cap d'Any a TVE— havia conduït l'any passat 'El acabose', un programa similar però que cada dia rebia un convidat famós, i que no va tenir l'èxit esperat.

Amb el retorn de Mota a les nits de divendres, La 1 fa una aposta segura per ser competitiva en el cinquè 'prime time' de la setmana. La cadena, que omplia la franja amb cinema des de l'abril del 2016 —quan es va acabar, precisament, la segona temporada de 'José Mota presenta'—, ja havia fet un primer intent de plantar cara als espais d'entreteniment de les privades el mes passat, però el programa d'humor 'Dicho y hecho', que presentaven Anabel Alonso i José Corbacho, va punxar clarament en audiència i només va aguantar una setmana en antena abans de ser relegat al 'late night'. Tradicionalment Mota sempre ha aportat bons resultats a La 1 i, malgrat que cada any ha anat perdent seguidors, les dues temporades de 'José Mota presenta' emeses fins ara es van situar encara per sobre dels dos milions d'espectadors.