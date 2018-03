La 1 s’apunta a la batalla dels divendres a la nit

La 1 estrena aquest divendres Dicho y hecho, un programa d’humor presentat per Anabel Alonso i José Corbacho amb el qual la televisió pública intentarà fer-se un lloc en la lluita per l’audiència de les nits de divendres. Des de l’abril del 2016, quan es va acabar la segona temporada de José Mota presenta, el primer canal de Televisió Espanyola omple el cinquè prime time de la setmana amb cinema, una opció que no li serveix per competir de tu a tu amb les dues grans cadenes privades espanyoles. Antena 3 i Telecinco van iniciar fa un any una lluita ferotge per les nits de divendres, enfrontant-hi alguns dels seus formats d’entreteniment més potents, com Tu cara me suena, La voz i les seves respectives variants. TVE, però, no es va sumar llavors a aquesta tendència, i això ha fet que, des que va començar la temporada actual, La 1 hagi quedat molt per darrere de les seves rivals en aquesta franja.

Les pel·lícules que ha ofert la cadena pública des del setembre el divendres a la nit han tingut una audiència mitjana al conjunt d’Espanya d’1.317.000 persones i un 8,3% de quota de pantalla, mentre que Tu cara me suena -que divendres va tancar la sisena temporada, estrenada el 29 de setembre- ha aconseguit 2.277.000 espectadors i un share del 17%. En el cas de Telecinco, durant la tardor La voz va tenir en aquesta franja 2.229.000 seguidors i un 17,8% de quota. A principis d’any s’hi va instal·lar durant unes setmanes Got talent, que va obtenir en aquell període 2.401.000 espectadors i un 17,8%, i des de mitjans de febrer l’espai l’ocupa Mi casa es la tuya, que reuneix 2.062.000 persones i marca un 13,1%. De fet, les xifres de La 1 són similars a les del programa de reportatges La Sexta columna, amb el qual La Sexta aconsegueix cada setmana 1.306.000 espectadors i un 7,9% de share.

El bon rendiment que Tu cara me suena i La voz han obtingut en aquesta franja ha fet que TVE optés també per un format d’entreteniment familiar per al prime time de divendres. El moment escollit per estrenar-lo, però, no és casual: la setmana passada es va acabar Tu cara me suena, de manera que a partir d’aquest divendres la competència no serà tan dura. De moment, el canal d’Atresmedia substituirà el seu concurs musical amb noves entregues d’ Hipnotízame, un programa que a la tardor es va quedar amb 1,7 milions d’espectadors i un 11,7% de quota de pantalla. D’entrada, doncs, aquest sembla un rival més còmode per al nou Dicho y hecho, tot i que fins ara les temporades d’ Hipnotízame han constat de només tres entregues, per la qual cosa és previsible que ben aviat Antena 3 busqui un nou contingut per ocupar aquesta franja.

Competició entre famosos

Dicho y hecho comparteix característiques amb Tu cara me suena, ja que s’hi enfronten personatges famosos que, al llarg de la temporada, van sumant punts en funció de l’habilitat amb què superen les proves que se’ls proposen. En aquest cas, però, en comptes de cantar hauran d’encarar reptes “estranys i surrealistes” que “posaran a prova la seva creativitat”. En aquest sentit, el format també té punts de contacte amb Me resbala, un programa que va emetre Antena 3, justament els divendres a la nit, en què diversos còmics havien de superar tot tipus de proves de caràcter humorístic.

Els concursants seran Pablo Carbonell, David Fernández, Secun de la Rosa, Elena Furiase, Goizalde Núñez i Leonor Lavado, que cada divendres hauran de superar quatre reptes a l’exterior i tres sobre l’escenari d’un teatre, amb públic en directe. Per cada prova, Anabel Alonso atorgarà a cada concursant entre un i sis punts, i d’aquesta manera s’elaborarà una classificació per cada capítol i una altra de general per al conjunt de la temporada. Alonso assumirà el rol de La Jefa i serà, per tant, la màxima autoritat del programa, mentre que José Corbacho actuarà com el seu ajudant. “És d’agrair la generositat dels concursants, perquè a les proves s’hi tiren de cap”, destaca Alonso.

Dicho y hecho, produït per Secuoya, es basa en el format britànic Taskmaster, estrenat l’any 2015 i que s’ha adaptat als Estats Units, Bèlgica, Dinamarca i Suècia.

Estrena del videoclip d’Alfred i Amaia per a Eurovisió

Just abans de l’emissió del primer programa de Dicho y hecho, La 1 estrenarà el videoclip de Tu canción, el tema amb el qual Alfred i Amaia competiran al Festival d’Eurovisió al mes de maig. La cadena ja va fer públic dilluns, a través d’internet, un fragment de 20 segons d’aquest vídeo, però la versió completa no es podrà veure fins divendres a la nit, dins d’una emissió especial que conduirà Roberto Leal i en la qual participaran els dos cantants. Segons TVE, el videoclip, dirigit pel realitzador Gus Carballo (que ha treballat amb artistes com Macaco, Pablo Alborán, Juanes o Antonio Orozco), “reflecteix l’esperit del tema compost per Raúl Gómez” i té com a ingredients principals la “complicitat”, la “sensibilitat” i la “màgia”.