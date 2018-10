Julia Roberts fa el salt a les sèries amb una intriga hitchcockiana

Primer va ser Winona Ryder, després Reese Witherspoon i Nicole Kidman, i ara és Julia Roberts qui s’apunta a la ficció seriada. L’actriu, que durant anys va ser una de les intèrprets més ben pagades de Hollywood, debuta en el món de les sèries de la mà d’Amazon amb 'Homecoming', 'thriller' amb aires hitchcockians dirigit pel creador de 'Mr. Robot', Sam Esmail. La ficció, que s’estrena aquest divendres, és el resultat d’una de les tendències actuals del sector: l’adaptació de podcasts de ficció, la versió moderna de les radionovel·les que es van fer populars als anys 50.

A 'Homecoming', Roberts és Heidi Bergman, una dona que, en el passat, va treballar com a assistent social en un centre de suport que ajuda soldats que han tornat de la guerra, com Walter Cruz (Stephan James), a fer la transició a la vida civil. En el present, quatre anys després de la seva experiència al centre, la Heidi viu amb la seva mare (Sissy Spacek) en un petit poble on treballa com a cambrera. L’aparició d’un auditor del departament de Defensa (Shea Whigham), que la busca per saber per què va deixar de treballar al centre, farà que la Heidi comenci a sospitar que hi ha una història diferent de la que s’ha explicat a ella mateixa durant tot aquest temps. De sobte s’adonarà que no recorda pràcticament res d’aquell període de la seva vida.

Una ficció atmosfèrica

La sèrie és deutora de la versió radiofònica i ho demostra amb la seva aposta per ser una ficció molt atmosfèrica –amb el so com a principal protagonista–, que es beneficia de la curta durada dels seus deu capítols, no superior als trenta minuts. La influència de Hitchcock es nota en l’estètica visual, marcada pels tons esmorteïts (marrons i ocres), i pels plans picats d’escales, un element recurrent en la cinematografia del director britànic.

El pas del format sonor a l’audiovisual ha anat a càrrec dels creadors del podcast, Eli Horowitz i Micah Bloomberg, que asseguren que una de les seves principals obsessions era mantenir l’atmosfera intimista i claustrofòbica que transmet el podcast. Horowitz explica que a l’hora d’adaptar 'Homecoming' “la tendència natural era fer una cosa gran, però la solució realment era ser més humà”, motiu pel qual es van voler centrar molt en el desenvolupament dels personatges.

En la presentació de la sèrie, Roberts, que no treballava a la televisió des que va participar en el telefilm 'The normal heart' (2014), va assegurar que el procés de rodatge havia sigut un repte mental per a ella, especialment quan li va tocar rodar una escena d’onze pàgines en només una presa, un tràveling continu. L’esforç ha pagat la pena i, abans de l’estrena, la sèrie ja té garantida la segona temporada.

'Homecoming' no és l’únic projecte televisiu que Roberts té en cartera. Tot i que encara no té data d’estrena, l’estiu del 2017 la HBO va confirmar que havia comprat 'Today will be different', una minisèrie protagonitzada i produïda per Roberts que adapta la novel·la del mateix títol de Maria Semple. El llibre còmic explica la història d’Eleonor Flood, una dona determinada a ser millor i a viure seguint el precepte “Avui serà diferent”.