L'ARA guanya onze premis European Newspaper pel seu disseny i els seus continguts

L'ARA ha obtingut onze guardons en la dinovena edició dels European Newspaper Awards, uns premis d'àmbit europeu que distingeixen el disseny i la presentació dels continguts de diaris tant impresos com digitals. L'ARA ha rebut reconeixements en set de les dinou categories de què consten els guardons.

Tres dels premis han arribat en l'apartat d'innovació, gràcies a les edicions especials en què les fotografies són substituïdes per dibuixos o obres artístiques. Precisament, un dels diaris guardonats és el del 20 de novembre de l'any passat, en què, tal com passa justament aquest dilluns, coincidint amb el Dia Mundial de la Infància totes les imatges que apareixien a l'ARA eren dibuixos elaborats per nens expressament per a l'ocasió.

En aquesta mateixa categoria també ha estat premiat el diari dedicat a Perejaume, publicat el 12 de març i en què totes les il·lustracions eren creacions de l'artista, i el de l'1 d'abril, que, amb motiu del Saló del Còmic, va cedir tot l'espai de les fotografies a autors de còmic, amb un missatge contra la censura.

Destaca també el reconeixement a la portada i el dossier de deu pàgines que l'ARA va publicar el 18 d'agost per informar sobre els atemptats jihadistes que havien tingut lloc a Barcelona i a Cambrils el dia abans.

Pel que fa als suplements, el jurat dels European Newspaper Awards ha destacat l'edició del Dia de Sant Jordi de l''Ara Diumenge', que feia un recorregut per la història, des de l'aparició dels primers humans fins a la Transició, a partir d'una selecció de novel·les històriques.

Tres portades de l''Emprenem' -la del 29 de gener i la del 7 de juliol d'aquest any, i la del 13 de novembre del 2016- han estat premiades també en la categoria de portades de secció de diàris d'àmbit regional. I també ha rebut una distinció, en l'apartat d'infografia, el gràfic sobre les aventures de Tintín que es va publicar a l''Ara Diumenge' de l'11 de desembre de l'any passat, dedicat al personatge creat per Hergé.

En l'àmbit digital, el jurat dels premis ha reconegut dos interactius de l'Ara.cat. D'una banda, s'ha premiat el reportatge 'Refugiats a l'hivern grec', de Cristina Mas i Xavier Bertral, que mostrava sobre el terreny les condicions de vida als camps de refugiats de Grècia. De l'altra, ha rebut una distinció 'Clinton vs Trump', que feia una comparativa del perfil personal i polític dels dos candidats a les eleccions presidencials nord-americanes del novembre passat.

També en relació amb aquests comicis, ha rebut un guardó el vídeo titulat 'Com funciona el sistema electoral dels EUA?', que oferia les claus per interpretar l'escrutini d'aquella cita electoral clau.

Fa dos anys, els European Newspaper Awards van distingir l'ARA amb el títol de Diari Europeu de l'Any, en la categoria de rotatius subestatals. Els premis, impulsats pel dissenyador de diaris alemany Norbert Küpper, els atorga un jurat que en aquesta ocasió estava format per 16 persones, entre periodistes i dissenyadors, de nou països europeus diferents. En aquesta dinovena edició s'havien presentat al certamen 185 diaris de 27 països. Els guardons es lliuraran a Viena durant la celebració del Congrés Europeu de Diaris, que tindrà lloc entre el 13 i 15 de maig.