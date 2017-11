L''InfoK' guanya el premi Marta Mata 2017 de l'Associació de Mestres Rosa Sensat

L'informatiu infantil 'Info K', del canal Super3, ha estat distingit amb el guardó Marta Mata 2017 que atorga l'Associació de Mestres Rosa Sensat. L'entitat ha decidit premiar l'espai per tractar "amb rigor i amb imparcialitat" temàtiques d'actualitat política "per afavorir la reflexió crítica i el debat a l'interior de les famílies", donant "sempre" la veu al punt de vista dels infants.

El premi també s'atorga "en agraïment pel coratge a l'hora d'afrontar les temàtiques d'actualitat" i per generar un material audiovisual "que és un magnífic recurs per a mestres i professorat de tot el país". L'associació també destaca el fet que l'espai sigui "el primer i únic informatiu infantil de tot l'Estat".

Durant les últimes setmanes, el programa ha rebut fortes crítiques pel tractament que ha fet de les càrregues policials de l'1-O i de l'empresonament de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i els membres del Govern. Diversos mitjans de comunicació espanyols l'han acusat d'"adoctrinar" els nens amb aquestes informacions, i el Partit Popular fins i tot va amenaçar de denunciar-lo davant la Junta Electoral, tot i que finalment no ho va fer.

El programa 'Info K' s'emet des de fa 16 anys, durant els quals ha rebut guardons com el premi Unicef per la defensa dels drets dels nens, el premi Atlas per la millor iniciativa en educació ambiental, el premi de periodisme esportiu per la difusió de l'esport femení, el premi de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya o el premi anual al periodisme social que atorga el Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona. Aquest any també ha rebut el premi Zapping al millor espai d'actualitat.

Pel que fa al premi Marta Mata a títol individual, s'ha distingit Mariano Dolci, matemàtic, titellaire i estudiós de l'astronomia i altres disciplines científiques. Els guardons s'atorguen anualment, des de fa 15 anys, per l'Associació de Mestres Rosa Sensat. L'acte de lliurament tindrà lloc el dia 28 de novembre a les 18.00 h, a la seu de l'associació, a Barcelona.