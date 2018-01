Laura Rosel, nova presentadora del 'Preguntes freqüents'

Finalment serà la periodista Laura Rosel qui substituirà Ricard Ustrell al capdavant del programa 'Preguntes freqüents' de TV3. Contràriament al que s'havia publicat en diversos mitjans, no ha sigut fins aquesta tarda que la cadena i la productora, El Terrat, han pres la decisió final. Rosel presentava fins ara l'informatiu '8 al dia' de 8TV al costat de Jordi Armenteras.

Tal com va avançar l'ARA el 10 de novembre, Ricard Ustrell va decidir plegar del 'Preguntes freqüents', que es va estrenar el 9 de setembre, un cop finalitzats els seus quatre mesos de contracte. Un dels motius del seu adeu era centrar-se en 'El suplement', el programa de cap de setmana que presenta a Catalunya Ràdio i que, per horaris, era difícil de combinar amb l'espai televisiu de debat polític.

Tot i que en un principi el substitut d'Ustrell havia de ser Maiol Roger, finalment s'ha optat per buscar una cara femenina i jove per comandar la nova etapa del programa, que es tornarà a emetre a partir de dissabte 20 de gener. Els responsables del programa van fer un càsting amb quatre candidates per escollir la nova presentadora. La tria de quatre aspirants va quedar reduïda a dues candidates: Cristina Solias, actual editora dels informatius de RAC1, i Laura Rosel, que també prové del Grupo Godó. Finalment ha estat ella l'escollida per continuar amb un dels programes amb més èxit de TV3.

'Preguntes freqüents' ha sigut un dels espais revelació de la temporada 2017-2018 de TV3. La conjuntura política de Catalunya ha impulsat les audiències de l'espai, que va tancar la temporada amb una mitjana de 460.000 espectadors i un 'share' de 18,7%.