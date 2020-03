Llum verda per al canal de pel·lícules del Grupo Godó

A Paramount Network li surt competència a Catalunya. El Grupo Godó posarà en marxa pròximament un canal de televisió dedicat íntegrament a l'emissió de pel·lícules, segons ha pogut saber l'ARA, després que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) hagi donat llum verda a l'operació. Ho farà de la mà de Bom Cine, un canal que ja emet una programació semblant a la Comunitat de Madrid, Andalusia, Múrcia i el País Valencià, a banda d'alguns indrets de Galícia, on treballa amb el nom d'A Nove.

Godó va sol·licitar al CAC un permís per canviar la programació del canal que havia quedat vacant. Tot i que el seu soci serà Bom Cine, tindrà també altres aliats i, en tot cas, la titularitat del canal –i les obligacions editorials adjuntes– continuaran sent del grup transmèdia català. Com que serà un canal d'abast nacional, haurà de respectar la llei de l'audiovisual catalana. Això vol dir que està obligada a respectar certes obligacions. El 51% de la programació, per exemple, haurà de correspondre a "obres audiovisuals europees". I, dins aquesta reserva, el 51% l'hauran de dedicar a "obres l'expressió originària de les quals sigui en qualsevol llengua oficial a Catalunya", de manera que "com a mínim, el 50% d'aquestes obres sigui en català". A més, el 10% del total d'emissió ha de correspondre a obres europees subministrades per productors independents i produïdes els últims cinc anys.

En un primer moment, Bom Cine volia arrendar un dels canals a Godó, però les obligacions derivades de la llei de l'audiovisual han acabat conduint a aquesta fórmula. De fet, Bom va arribar a emetre un comunicat en què assenyalava el 4 de novembre com a data d'estrena d'aquesta nova oferta, que no només competirà frontalment amb Paramount Network, sinó que també ho farà amb Trece i altres canals temàtics, que alimenten les seves tardes de pel·lícules de fons d'armari. Fonts coneixedores de l'operació asseguren que el grup estudia incorporar els doblatges en català d'aquells films que en tinguin de disponibles.

El canal ocuparà l'espai que, entre el gener del 2015 i el febrer del 2018, es va llogar a TV3 perquè hi pogués encabir el seu canal en alta definició. La pública es va veure obligada a buscar un nou emplaçament al dial per a TV3HD quan el ministeri d'Indústria va eliminar el tercer múltiplex català i en va deixar només dos –un per a la Corporació i l'altre per a Godó– amb capacitat de quatre canals cadascun. El grup privat va cobrar 1,8 milions d'euros anuals en concepte d'arrendament, en una operació no exempta de polèmica perquè Godó no complia l'obligació d'implementar l'oferta amb la qual va guanyar l'adjudicació de la gestió del múltiplex anomenat privat.

En femení i tecnològic

El canal cinematogràfic no és l'única novetat en l'horitzó audiovisual de Godó. El canal RAC105TV, que emet una programació contínua de videoclips, podria desaparèixer com a tal. Segons ha pogut saber aquest diari, el grup ha sol·licitat un canvi de programació al CAC, com a pas previ per demanar un canvi de titularitat. La idea que es treballa, però que no està tancada, passa per arrendar aquest canal a l'empresa FibraCat, que estudia posar en marxa una oferta televisiva centrada en les dones, les qüestions de gènere i la tecnologia. Es tractaria d'una televisió que serviria a aquesta empresa com a eina de promoció. El quart canal del múltiplex que gestiona Godó també està arrendat, en aquest cas a Barça TV.

Els moviments del grup arriben en un moment en què 8TV sembla haver sortit del coma. La televisió continua marcant unes quotes residuals, inferiors a l'1%, però ha aconseguit una fita inèdita en la seva història iniciada el 2001: equilibrar ingressos i despeses. Les pèrdues històriques, que llastaven els resultats del grup, van empènyer Godó a prendre la decisió de mantenir la televisió només si deixava de suposar una càrrega per als altres negocis del grup, com La Vanguardia, RAC1 i Mundo Deportivo.

Després de marcar el mínim històric de 0,5% de quota de pantalla durant uns quants mesos del 2019, des de la tardor ha millorat els resultats i ja suma tres registres consecutius amb un 0,9% de share. El punt d'inflexió l'ha marcat una aposta precisament per les pel·lícules, d'una banda, i per clàssics de TV3 reciclats, com Plats bruts i Teresina S.A, d'una altra.