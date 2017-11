Louis C.K., acusat d'abusos sexuals

Cinc dones han acusat l'humorista Louis C.K. d'abusos sexuals. Un reportatge publicat aquest dijous al diari 'The New York Times' recull el testimoni d'aquestes presumptes víctimes, que expliquen el seu cas. Tres de les dones afirmen que l'actor es va masturbar davant seu.

Entre les dones que l'han acusat hi ha dues humoristes, Dana Min Goodman i Julia Wolov, que expliquen que C.K. les va convidar a la seva habitació d'hotel després d'un festival de comèdia l'any 2002 i que es va masturbar davant seu. Una tercera dona explica un cas similar, mentre que una altra diu que l'actor va fer el mateix mentre parlaven per telèfon i la cinquena afirma que ell li va demanar si podia masturbar-se davant seu i ella s'hi va negar.

Al mateix article, el representant de C.K., Lewis Kay, diu que l'actor "no contestarà cap pregunta" referida a aquestes acusacions. En declaracions a Reuters, Kay afegeix que l'humorista emetrà un comunicat "durant els pròxims dies".

Precisament, aquest dijous s'havia de celebrar la preestrena a Nova York la nova pel·lícula de Louis C.K., 'I love you, daddy', que té prevista l'estrena per a la setmana que ve. Poca estona abans de l'acte, però, la distribuïdora de la cinta, The Orchard, ha decidit cancel·lar-lo "davant les acusacions que afecten Louis C.K.". "No hi pot haver lloc per a un comportament com el que es detalla en aquestes acusacions", ho justifica la companyia, que s'està replantejant l'estrena de la pel·lícula. Segons el diari, també s'ha cancel·lat la visita que l'actor havia de fer al 'late shoe' de Stephen Colbert.

A la pel·lícula hi apareix, precisament, un personatge que fa veure que es masturba davant d'un grup de persones. Segons 'The New York Times', en una entrevista al setembre sobre aquesta pel·lícula, C.K. va qualificar de "rumors" algunes històries que havien circulat anteriorment sobre conductes sexuals inadequades per part seva, i va assegurar que no se li havia acudit que aquesta escena de la pel·lícula pogués fer referència a aquests suposats casos, com algunes veus havien assenyalat.

Louis C.K., de 50 anys, és el creador i protagonista de 'Louie', una comèdia autoparòdica estrenada a la cadena FX el 2010, i és també un dels monologuistes més reconeguts als Estats Units. Els acudits sobre sexe i masturbacions són habituals en els seus espectacles.

La companyia 21st Century Fox, propietària de FX, ha afirmat en un comunicat que està "obviament molt preocupada per les acusacions", però assegura que "no ha rebut cap acusació de conductes inadequades per part de Louis C.K. referida a cap de les cinc temporades produïdes amb ell durant els últims vuit anys".

Per la seva banda, Time Warner, propietària de la HBO, ha anunciat que els continguts que C.K. havia produït anteriorment per a la cadena (entre els quals destaca la sèrie 'Lucky Louie', protagonitzada per ell mateix) seran retirats de la plataforma. La HBO també ha cancel·lat la participació de l'actor a un programa especial contra l'autisme que tindrà lloc la setmana que ve.

El cas de Louis C.K. se suma a dos escàndols sexuals molt recents vinculats a personalitats de Hollywood: els que afecten el productor Harvey Weinstein i l'actor Kevin Spacey.