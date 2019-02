Mediaset signa un acord amb DAZN per emetre dos Grans Premis del Mundial de motociclisme

La plataforma per 'streaming' DAZN prepara l'arribada a Espanya i continua establint aliances amb cadenes en obert. Després d'anunciar un acord amb TV3 que permetrà a la televisió pública emetre dos Grans Premis del Mundial de motociclisme, la plataforma –coneguda com el Netflix dels esports– ha anunciat un pacte idèntic amb Mediaset. Com en el cas de TV3, el grup de comunicació oferirà la prova de l'Argentina (31 de març) i l'última cursa de la temporada, que es disputarà al País Valencià el 17 de novembre.

Actualment DAZN compta amb els drets d'emissió en exclusiva del Mundial de motociclisme i també de l'Eurolliga per quatre temporades. Quan va anunciar la compra dels drets de MotoGP, el servei de 'streaming' ja va avançar que això no volia dir que el motor desaparegués completament d'altres operadors perquè estaven disposats a arribar a acords puntuals.

A més de la retransmissió dels dos premis, l'acord inclou l'emissió de les proves de classificació de les dues curses i un resum extens de les 19 que formen el campionat que es podrà veure a través de Be Mad.

Mediaset ja té experiència en l'emissió de MotoGP perquè va tenir els drets de les curses durant cinc anys consecutius, del 2012 al 2016. Els dos últims anys Movistar+ també comptava amb els drets d'emissió del motor.