Mediaset trenca les negociacions per incorporar Alfons Arús

Alfons Arús no treballarà per a Mediaset la temporada vinent. El grup que dirigeix Paolo Vasile ha emès un comunicat en què assegura que el periodista "es va proposar com a presentador" el mes passat, però que "les pretensions de la família Arús" (en referència al presentador i la seva dona, Angie Cárdenas, que formen també un tàndem professional) han "impedit" que la negociació per al seu fitxatge "arribés a bon port".

Mediaset ha emès aquest comunicat després que alguns mitjans publiquessin que el grup havia descartat incorporar Arús ja a partir de l'abril, i no després de l'estiu. La companyia, però, assegura que l'arribada del periodista a la cadena "en cap cas" s'hauria produït "abans que finalitzés la seva actual col·laboració amb el Grupo Godó". Des de fa 16 temporades, Arús presenta 'Arucitys' a 8TV, cadena de Godó, però el seu contracte s'acaba al final d'aquesta temporada, i el més probable és que no es renovi.

Arran de la publicació d'aquest comunicat, durant el programa d'aquest dimarts Arús va explicar [ a partir del minut 2:29:15 del vídeo] la seva versió dels fets, i va detallar que el que va fer impossible l'acord amb Mediaset va ser la seva voluntat de seguir produint el programa a través de la seva pròpia productora. "No es tracta d'un negoci de la família Arús, es tracta d'una manera de produir un programa. Nosaltres [ell i la seva dona] produïm l''Arucitys' mitjançant una productora que és nostra. Valoro moltíssim l'interès de les cadenes que volen contractar-me com un presentador de cadena, però nosaltres tenim una altra manera de treballar", va explicar.

Arús va revelar també que no estava negociant només amb Mediaset, sinó amb tres canals diferents. "Amb Mediaset hi havia una porta oberta de la qual jo no he parlat mai. Jo creia que es podia arribar, com amb les altres cadenes, a un acord. Si ara Mediaset decideix fer una nota dient que per a ells estan trencades les negociacions, no tindré ni mitja paraula en contra de Paolo Vasile. Ell va ser superclar amb el que podia oferir i jo vaig ser superclar amb el que jo demanava. Ells treballen amb productores afins, de confiança, però nosaltres també portem 35 anys fent una productora que és nostra, i vull continuar així", va afirmar.

De moment, doncs, el futur de l''Arucitys' continua en l'aire, tal com va reconèixer el mateix presentador. "No podem estar pendents d'un futur que de moment no sap ningú", va concloure.

El 16 d'abril 8TV posarà en marxa una nova graella, més centrada en la informació, que té com a objectiu principal reduir els costos. De moment l''Arucitys' en seguirà formant part, tot i que el programa (que a principis d'any va perdre una hora precisament per abaratir-lo) no encaixa en el nou plantejament de la cadena, que té intenció de prescindir-ne. Aquest és el motiu pel qual Arús ha contactat amb les televisions estatals per traslladar-hi el format a partir del setembre.