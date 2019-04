Mor Paloma Tortajada, una de les veus icòniques de la ràdio espanyola

El seu amor per la ràdio va fer que fins i tot quan el càncer que patia li va començar a malmetre la veu ella decidís continuar servint el mitjà sonor per antonomàsia. Paloma Tortajada perdia aquest dijous la batalla contra el càncer, als 49 anys, i deixava orfes els seus seguidors a les ones després de tres dècades d'ofici.

La periodista va començar la seva singladura professional a Radio Popular de Saragossa, però ben aviat va captar l'atenció d'Iñaki Gabilondo, a la Cadena SER, que la va fitxar per al programa 'Hoy por hoy', del qual va acabar sent coordinadora. Quan va néixer Cuatro, va voler provar sort a la televisió muntada pel grup Prisa i seguir els passos del seu mentor radiofònic, que també va fer el salt de mitjà. Allà va ser cap de Societat en una redacció que va assumir també el canal informatiu CNN+ abans que fos clausurat per Mediaset. Tortajada va tenir també una etapa a l'altra banda de la barrera política, quan va convertir-se en cap de premsa del ministeri d'Educació, amb Ángel Gabilondo com a titular. La seva reincorporació a la ràdio va ser a la Cope, on va treballar amb Ernesto Sáenz de Buruaga, Ángel Expósito i, últimament, Carlos Herrera.