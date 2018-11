Netflix convertirà 16 llibres de Roald Dahl en sèries d’animació

Netflix ha tancat un acord amb The Roald Dahl Story Company per desenvolupar sèries d’animació basades en setze llibres infantils escrits pel popular autor gal·lès, com ara 'Charlie i la fàbrica de xocolata', 'Matilda', 'El gran amic gegant' o 'Els culdolla'. Netflix té intenció de començar a rodar les primeres d’aquestes produccions durant l’any que ve. “La nostra missió és que tants nens com puguem de tot el món experimentin el missatge únic, màgic i positiu de les històries de Roald Dahl. Aquest acord amb Netflix representa un moviment significatiu en aquest sentit”, destaca la viuda de l’escriptor, Felicity Dahl.

Al marge d’aquest projecte, Netflix ha anunciat també que prepara la sèrie policíaca 'Criminal', que tindrà la particularitat que tota la trama passarà dins de les sales d’interrogatoris de diverses comissaries. Dels 12 capítols, tres s’ambientaran a Espanya, tres a França, tres al Regne Unit i tres a Alemanya. Els episodis es produiran amb equips dels països respectius (Mariano Barroso dirigirà els que se situïn a Espanya) i es rodaran amb l’idioma corresponent. Totes les entregues, però, es filmaran a Madrid.

A més, la plataforma de 'streaming' també preveu rodar una sèrie amb personatges reals basada en la ficció de dibuixos animats 'Cowboy Bebop'.