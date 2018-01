Netflix estrena nous episodis de ‘Star Trek: Discovery’

Des d’avui, els usuaris de Netflix tindran disponible la segona part de la sèrie Star Trek: Discovery, de la qual es penjaran els nous capítols setmanalment. La ficció és una nova visió de l’univers Star Trek, un dels més icònics i amb més seguidors de la història de la televisió. Protagonitzada per primera vegada per un personatge femení, interpretat per Sonequa Martin-Green, la nova aventura galàctica, creada fa més de 50 anys després del debut televisiu de la saga, segueix els viatges de la nau Discovery, immersa en una missió per descobrir nous mons i organismes vius.

Star Trek: Discovery, que ha sigut produïda per CBS All Access, la plataforma que l’emet originalment als Estats Units, consta d’una primera temporada, de 15 episodis, dividida en dues parts. La primera tanda -de nou episodis- es va començar a emetre al setembre i va acabar al novembre. La segona part finalitzarà al febrer.