El PP denuncia a la Junta Electoral 'El matí de Catalunya Ràdio'

El PP ha demanat que la Junta Electoral Provincial estiri les orelles a Mònica Terribas i li censuri una de les seves portades (on expressa el seu punt de vista sobre un afer) perquè la considera "contrària a la neutralitat informativa". En concret, el partit argumenta que el llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) diu que "les portades poden tenir un estil més personal i informal", però que els professionals no poden "expressar opinió". Amb tot, aquest punt es refereix als "sumaris o portades" on s'anuncien els continguts dels programes, mentre que "La portada" d''El Matí de Catalunya Ràdio' no és un avançament de temes sinó un article editorial radiat.

"No oblidi que aquesta serà una campanya electoral molt normal, amb els líders de les formacions polítiques a la presó i d'altres que no poden posar els peus a Espanya perquè els hi acompanyarien", ironitzava la locutora. "Unes eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel president del govern d'Espanya. Una Generalitat intervinguda econòmicament des de setembre, sense autogovern des de fa un mes, i amb reforços policials que van actuar l'1-O i que vigilaran que la jornada electoral sigui, com sempre, la gran festa de la democràcia".