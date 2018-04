'El País' haurà de tornar a publicar la rectificació de la notícia sobre Jaume Roures i els paradisos fiscals

El diari 'El País' haurà de tornar a publicar la rectificació de la informació titulada 'Roures posseeix 250 milions en 150 comptes, un terç en paradisos fiscals', que va aparèixer a les seves pàgines el dia 10 de desembre del 2014. El rotatiu ja va publicar una primera rectificació el 28 de desembre passat, però la productora de Roures, Mediapro, va considerar que no havia complert els requisits imposats per l'Audiència Provincial de Barcelona i ho va tornar a denunciar. Ara el jutjat de primera instància número 28 de Barcelona ha donat la raó a la productora.

Segons explica Mediapro en un comunicat, la nova sentència estableix que el text publicat per 'El País' el 28 de desembre del 2017 no s'adequava al que havia reclamat l'Audiència Provincial perquè "la rellevància que s'ha pretès donar en la rectificació a la notícia rectificada no és la mateixa que es va pretendre donar a la publicació del 10 de desembre del 2014, en què els titulars eren contundents i clars sobre a qui es referien, amb utilització de lletres més cridaneres i publicada en diumenge". La rectificació, en canvi, va aparèixer un dijous.

La sentència detalla també que el text de la rectificació —que, a diferència de la notícia original, no ocupava una pàgina sencera, sinó un espai a la part inferior— es va publicar "amb una lletra de mida inferior a la de les dues notícies que l'antecedeixen a la pàgina, no només en el titular, la qual cosa és bastant significativa, sinó fins i tot en la lletra utilitzada en la redacció de la rectificació, en la qual fins i tot s'utilitza un tintat més escàs".

Així mateix, la resolució judicial assenyala les diferències en la presència a la portada de les dues peces. La notícia original apareixia "amb un titular en negreta", mentre que a la rectificació "la crida d'atenció sobre la notícia només és la paraula 'Sentència', en negreta, però sense cap referència a la notícia que es rectifica".

La nova sentència obliga 'El País' a assumir les costes judicials i a publicar la nova rectificació en diumenge, i Mediapro ha demanat que es faci abans de set dies, de manera que hauria d'aparèixer aquest diumenge. La productora ha sol·licitat també que s'imposi al diari una multa de 6.000 euros per cada mes de retard en la publicació. La primera rectificació va aparèixer al diari set mesos després de la sentència.

La publicació d'aquella informació per part d''El País' va motivar també que Mediapro, Jaume Roures i el seu soci Tatxo Benet presentessin una querella criminal per injúries, calúmnies i aportació de document fals en judici. De moment, aquest cas encara no s'ha resolt.