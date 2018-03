Patricia Conde i Ángel Martín viatgen al futur amb ‘Wifileaks’

Entre el 2006 i el 2011 Patricia Conde i Ángel Martín van ser dues de les cares insígnia d’una Sexta que acabava de néixer. Ells eren els presentadors de Sé lo que hicisteis..., un programa que passava l’actualitat pel sedàs de l’humor. L’experiència va ser tan satisfactòria que la parella vol repetir l’èxit de llavors amb Wifileaks: noticias del futuro, una nova proposta d’entreteniment per al canal #0 de Movistar+ que s’estrena avui a les 20.30 hores.

El nou espai, que es podrà veure de dilluns a dijous i tindrà una durada de 25 minuts, donarà cabuda al peculiar humor de la parella, que ara serà el vehicle per parlar de tecnologia i ciència, dos temes que ja van protagonitzar l’última incursió televisiva de Martín, Órbita Laika, un programa de divulgació que l’humorista va presentar a La 2 durant les seves dues primeres temporades (2014 i 2015). Amb el fitxatge de Conde i Martín, #0 reforça la seva oferta d’humor i entreteniment, que, a més de comptar amb Andreu Buenafuente, ha incorporat recentment el late late night La resistencia,amb David Broncano al capdavant. “Amb l’estrena de Wifileaks: noticias del futuro tanquem la graella estructural de #0 amb més d’un 50% de continguts de comèdia, un dels pilars del nostre ADN”, explica Fernando Jerez, director del canal de la plataforma.

“És una gran notícia que l’Ángel i la Patricia s’incorporin al planter de còmics de #0. Ells són un referent de l’humor al nostre país i estan en una forma excepcional”, assegura Jerez, que afegeix que la parella manté la seva química i, a més, amb un to més madur. Aquesta bona entesa entre tots és el que ha propiciat el retorn, una idea que feia temps que rondava pel cap dels dos implicats però que no s’acabava de poder materialitzar.

Un retorn esperat

“Quan pensàvem a tornar a la comèdia trobàvem a faltar un lloc on encaixés el nostre estil: un humor que parla el llenguatge del carrer, pròxim”, explica Ángel Martín, que assegura que #0 els permet fer el que volen. L’humorista, que serà cap de guions de l’espai, remarca que el programa és essencialment còmic, més que de divulgació. “Volíem fer un programa que pogués interessar a la gent. Ens venia de gust trobar un contingut que agrupés totes les edats, i això ho aconsegueix el futur”, detalla Martín. Aquest “futur” de què parla l’humorista és el que construeixen els viatges aeroespacials, els algoritmes, els robots o la intel·ligència artificial, elements dels quals es parlarà al nou espai.

Amb aquesta temàtica, la parella es vol allunyar del record de Sé lo que hicisteis..., tot i que mantindran la dinàmica entre tots dos que va enganxar els espectadors. “Sabia que tard o d’hora tornaria a treballar amb l’Ángel, perquè és la persona amb qui més he connectat en tota la meva trajectòria a la televisió”, explica Conde, que l’any passat ja va estar vinculada a #0 a través del programa de divulgació científica Los poderes extraordinarios del cuerpo humano.

A més de Conde i Martín, el programa també comptarà amb diversos col·laboradors, com el monologuista Joseba Pérez, amb experiència a El club de la comedia i En el aire (La Sexta), i l’humorista José Lozano, que ja havia treballat amb la parella de presentadors quan era guionista a Sé lo que hicisteis... Els dos col·laboradors hauran de competir per l’atenció del públic amb Wireless José, un assistent d’intel·ligència artificial amb aspiracions humanoides a qui posaran veu personatges de ficció coneguts com Sheldon Cooper o Lisa Simpson. Tot i la participació d’aquests col·laboradors, Martín recalca que el programa no tindrà una estructura fixa cada dia. “Tindrem molts ingredients, però al llarg de la setmana. El més difícil és traduir les notícies, perquè no estan enfocades a un usuari del carrer”, detalla.

Fent honor a la temàtica del programa, Wifileaks: noticias del futuro tindrà vida més enllà de la pantalla de televisió. Per això hi haurà continguts creats específicament per a diferents plataformes i xarxes socials. “Volem fomentar un consum multiplataforma”, assegura Fernando Jerez.