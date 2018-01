‘Quan érem els Peripatètics’, la novel·la basada en la sèrie

El creador de Merlí, Héctor Lozano, transformarà la sèrie en una novel·la. L’obra, titulada Quan érem els Peripatètics, sortirà a la venda el 5 d’abril i narrarà, des del punt de vista del Bruno, els fets que han tingut lloc durant els últims dos cursos a l’institut Àngel Guimerà . El fill del Merlí explicarà a la seva germana, la Mina -la filla que el professor de filosofia va tenir, pòstumament, amb la Gina, i que va aparèixer en algunes escenes de l’últim capítol-, el que ell i els seus amics van viure mentre eren alumnes del Merlí.

Cronològicament, Quan érem els Peripatètics se situa just després del capítol de dilluns: quan torna de la festa en què s’ha retrobat amb els seus excompanys, set anys després de la mort del seu pare, el Bruno decideix escriure una carta perquè la Mina la llegeixi quan sigui adolescent. El seu relat comença el mateix dia que arrencava la sèrie: quan el Merlí, de qui no sabia res des de feia anys, reapareix per sorpresa i es converteix en el seu nou professor de filosofia.

“No serà només la sèrie novel·lada: hi haurà elements nous”, explica Lozano a aquest diari. Per exemple, el Bruno hi oferirà “més detalls” de la seva relació amb el Pol, i també relatarà com va ser la seva estada a Roma i per quins motius, al cap d’uns mesos, va decidir tornar a Barcelona. Segons l’autor, a l’hora de convertir la sèrie en una obra literària ha agafat només “l’essència, el més important” de la trama, ja que si no hauria pogut omplir “quatre volums”.

L’editora de Columna, Glòria Gasch, va ser qui va convèncer Lozano que escrigués Quan érem els Peripatètics, que serà la seva primera novel·la. Segons l’autor, l’obra es va acabar d’escriure “fa just una setmana” i ara “ja és a impremta”. “Estem molt contents, molt il·lusionats”, diu Lozano, que considera que la publicació del llibre posarà “la cirereta” a l’èxit televisiu de Merlí. La novel·la s’editarà en català a Columna i en versió castellana a Planeta.