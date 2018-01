El viatge de Puigdemont a Dinamarca i la seva possible detenció, i quatre notícies més del dia

1.

Puigdemont viatja a Dinamarca tot i l'amenaça de la Fiscalia de reactivar l'euroordre. El president, cessat pel 155, participa avui en un debat sobre Catalunya a Copenhaguen.

2.

El jutge Llarena difícilment tramitarà l’euroordre per detenir el president. No hi ha temps per tramitar-ho i vol deixar per a més endavant posar el focus sobre Puigdemont. Ho avança Ernesto Ekaizer.

3.

Cap al xoc institucional. Des de l'anunci, avui, del candidat a la presidència, fins al debat d'investidura, el calendari dibuixa un nou escenari d'incertesa.

4.

Objectiu: blindar el rei de la investidura a distància. La Moncloa busca evitar que Felip VI es trobi davant l’escenari de rubricar la reelecció de Puigdemont.

5.

40 minuts a Estremera. La crònica de Toni Soler de la visita a Oriol Junqueras a la presó on està reclòs des de fa més de dos mesos