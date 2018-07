Puyal deixa de narrar el Barça després de 50 anys

Joaquim Maria Puyal deixarà de narrar els partits del Barça. La propera temporada, el veterà periodista, de 69 anys, ja no comandarà les transmissions de Catalunya Ràdio, segons ha informat ell mateix a través de 'Weloba', el seu portal d'informació sobre el club blaugrana. " No em jubilo. Vull reorientar la meva activitat professional", diu Puyal.

El periodista, nascut a Barcelona el 1949, va radiar el seu primer partit del Barça, a Ràdio Barcelona, el 18 de desembre del 1968, i el 5 de setembre del 1976 va fer, a la mateixa emissora, la primera transmissió de futbol en català des de l'època de la República. Al llarg d'aquests 50 anys ha narrat més de 3.000 partits, la majoria a través de Catalunya Ràdio, on va arribar el 1985 i des d'on ha transmès tots els enfrontaments que el Futbol Club Barcelona ha disputat al llarg de les últimes 33 temporades a través de 'La TdP', és a dir, 'La transmissió d'en Puyal'. D'aquestes transmissions n'han sortit algunes expressions que han passat a formar part de l'imaginari col·lectiu culer, com "Urruti, t'estimo!", "Sos macanudo!", "Ara ja em puc morir" o "Més i més i més i més".

Deu ‘hits’ sonors de Puyal, explicats per ell mateix

Durant els seus primers anys de trajectòria professional, Puyal també va explicar per la ràdio altres esdeveniments esportius, com ara Mundials de futbol, campionats de boxa, curses de Fórmula 1 o partits de tenis o de bàsquet.

"Vaig treballar a Ràdio Barcelona des del 1968 fins al 1985. Allà vam començar a fer 'Futbol en català' la temporada 1976-1977. Fins aleshores només havia transmès en castellà, tant partits de futbol com moltes altres disciplines esportives. Hi ha gent que encara em recorda com el corresponsal de José María García a 'Hora 25'", diu Puyal a 'Weloba'.

Sobre el seu futur professional, el periodista assegura que encara no està decidit: "No sé què faré demà. Però sé que no podré treure’m de sobre ni la passió per la comunicació ni l’amor per les paraules fins el dia que em mori", assegura.

En una entrevista a l'ARA el maig del 2016, amb motiu dels seus 40 anys de transmissions en català, Puyal ja havia avançat que no trigaria gaire a deixar de narrar els partits del Barça: "El futbol durarà un o dos anys més, o potser tres. Però no seran 5, ni 8, ni 10, perquè no vull que em vinguin a buscar a la cabina del Camp Nou i em portin directament al geriàtric".

Malgrat que la seva trajectòria va íntimament lligada a les transmissions de futbol a través de la ràdio, Puyal també ha treballat a la televisió. El 1977 va debutar al circuit català de Televisió Espanyola, al capdavant del programa 'Vostè pregunta', i el 1985, coincidint amb la seva arribada a Catalunya Ràdio, va començar a treballar també a TV3, com a presentador de 'Vostè jutja'.

A la pública catalana va conduir també, 'La vida en un xip', estrenat el 1989 i que anava precedit per 'La granja', una espècie de pròleg en forma de sèrie de ficció que va ser la primera telenovel·la de la cadena. Un any més tard va posar en marxa el programa 'Un tomb per la vida'. A TV3 també va dirigir els concursos 'Tres pics i repicó' i 'El joc de segle'.

Durant la seva llarga trajectòria, Puyal ha rebut diverses distincions, entre les quals quatre premis Ondas, els anys 1978, 1979, 1986 i 2004. L'últim va ser un reconeixement a la seva carrera. També va rebre la Creu de Sant Jordi el 1993, el Premi Nacional de radiodifusió el 2004 i el premi Ciutat de Barcelona el 1983, entre altres distincions. La Universitat Rovira i Virgili li va concedir el doctorat 'honoris causa' el 2010, i la Universitat Autònoma de Barcelona va atorgar-li la mateixa distinció el maig d'aquest any. El 2012 va ser reconegut amb el premi Català de l'Any.