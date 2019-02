El 'Quatre gats' torna a TV3 amb cinc especials sobre el judici de l'1-O

El 'Quatre gats' es prepara per tornar a TV3. Ho farà amb una sèrie de programes especials (en principi cinc, tot i que no es descarta que acabin sent més) sobre el judici de l'1-O que s'emetran mentre estigui en marxa el procés judicial al Tribunal Suprem. De fet, la previsió és que el programa s'estreni diumenge vinent, després de la primera setmana del judici, tot i que es podria endarrerir fins al diumenge següent si finalment els presos polítics i la resta d'acusats no comencen a declarar fins a la segona setmana del judici. En un moviment inèdit, TV3 ha optat per col·locar el programa just després del 'Telenotícies vespre', de manera que ocuparà la franja que habitualment es reserva al '30 minuts'.

Els programes seran una mica més curts que els 'Quatre gats' habituals (duraran entre 30 i 40 minuts), però mantindran la mateixa estructura, és a dir, una entrevista central que servirà de fil conductor i que es complementarà amb les aportacions d'altres personatges. L'objectiu, però, serà oferir un punt de vista alternatiu sobre el procés judicial, mirant-se'l des de lluny. "Intentarem agafar distància amb el judici. Hi haurà un convidat central a qui farem mirar el judici des de la distància", explica a l'ARA el director del format, Ricard Ustrell. Els participants als programes seran persones que han tingut relació amb el Procés durant l'últim any i mig i que ara seguiran el judici des de fora de Catalunya. Entre ells hi haurà filòsofs, periodistes (catalans, espanyols i estrangers), polítics (alguns dels quals, exiliats) exmembres de la judicatura i familiars dels presos polítics. "Són figures respectades", assegura Ustrell, que no avança encara el nom de cap dels convidats, tot i que assegura que ja estan tots "tancats".

Tornem amb més @quatregatstv3! 5 setmanes, pluralitat de veus, distància i reflexió. Molt aviat! https://t.co/YRH1irLcZy — Ricard Ustrell (@RicardUstrell) 8 de febrer de 2019

Cadascun dels capítols es rodarà entre dijous i divendres, per emetre's el mateix diumenge. El calendari del judici preveu que les sessions es desenvolupin els dimarts, dimecres i dijous, de manera que això permetrà que cada entrega s'elabori a partir del que hagi passat aquella setmana. Ara bé, Ustrell també deixa clar que la intenció és que el programa aporti "alguna cosa diferent", i que intentaran anar més enllà del que hagi passat al Suprem per convertir el programa en un espai de reflexió sobre "la justícia i la democràcia".

Tres programes més a la primavera

A banda d'aquesta sèrie d'especials sobre el judici de l'1-O, el 'Quatre gats' prepara actualment una nova tongada de tres capítols que s'emetran abans de les eleccions municipals i europees del maig. L'espai es va estrenar el juny de l'any passat amb tres converses amb Alex Salmond, Manuel Valls i Pepe Mujica, i al desembre se'n va emetre una segona temporada amb Marine Le Pen, Dilma Rousseff i Carles Puigdemont.