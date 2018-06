RAC1 continua líder i frega els 900.000 oients diaris

RAC1 no cedeix. La segona onada del 2018 de l'Estudi General de Mitjans (EGM) li ha atorgat aquest dimecres 892.000 oients diaris, el tercer millor resultat de la història de la ràdio a Catalunya. De fet, la xifra només queda per darrere de les que va obtenir la mateixa emissora l'abril d'aquest any (971.000) i el desembre del 2017 (961.000). En relació amb el juliol de l'any passat, RAC1 ha guanyat 78.000 seguidors.

L'emissora privada, líder de manera ininterrompuda des de l'abril del 2009, supera clarament Catalunya Ràdio, que ha obtingut 614.000 seguidors. La ràdio pública, però, tanca la millor temporada dels seus 35 anys d'història amb una mitjana de 672.000 oients. Això representa un increment de 81.000 persones respecte al curs passat i de 53.000 en relació a l'anterior rècord històric, assolit la temporada 2014-2015. Catalunya Ràdio ha baixat en relació amb les dues onades anteriors de la temporada (en què va aconseguir 698.000 i 697.000 seguidors, respectivament), però ha pujat molt respecte a fa un any, quan havia obtingut 575.000 oients. La SER es manté com la tercera emissora més escoltada a Catalunya: tot i perdre 18.000 seguidors en un any, en conserva 328.000.

Pel que fa als programes, 'El món a RAC1' es manté també com l'espai líder a Catalunya: cada dia l'escolten 701.000 persones, la qual cosa suposa un increment de 87.000 oients en un any. Entre les vuit i les nou del matí, el magazín que presenta Jordi Basté aplega 393.000 persones cada dia, cosa que converteix aquesta hora en la més escoltada de la història a Catalunya.

Mentrestant, 'El matí de Catalunya Ràdio' aconsegueix 468.000 oients diaris, 4.000 menys que fa un any. El programa que presenta Mònica Terribas, però, manté un avantatge molt còmode sobre la tercera opció de la franja matinal, que és l''Hoy por hoy' de la SER amb 203.000 seguidors, 6.000 menys que el juliol passat.

La majoria de programes de RAC1 lideren les seves franges respectives i, de fet, el domini de l'emissora privada s'estén de manera ininterrompuda entre les sis del matí i les onze de la nit. Així, 'La competència' reuneix cada migdia 258.000 persones (29.000 més que fa un any) i 'La segona hora' té 171.000 seguidors (1.000 menys). A Catalunya Ràdio, el 'Popap' es queda amb 54.000 (-10.000).

L'informatiu '14/15' i l'espai d'esports 'Primer toc' sumen 65.000 oients (-5.000), mentre que el 'Tot és possible' n'obté 72.000 (+12.000). El seu rival a Catalunya Ràdio, l'informatiu 'Catalunya migdia', té 136.000 seguidors (+24.000), però aquesta és l'audiència acumulada de les dues hores del programa. Analitzant cada hora per separat, RAC1 se situa al davant.

Pel que fa a les tardes, el 'Versió RAC1' arriba als 266.000 seguidors (+33.000) i supera de manera molt clara l''Estat de Gràcia', segona opció de la franja, que guanya 2.000 seguidors i n'aconsegueix 77.000. 'Islàndia', per la seva banda, marca el seu rècord històric en enfilar-se fins als 160.000 oients (2.000 més que fa un any) i bat el 'Tot costa', malgrat que l'espai d'esports de Catalunya Ràdio ha guanyat 15.000 seguidors i se situa en 90.000.

Al vespre, el 'No ho sé' passa de 87.000 a 101.000 oients, mentre que el 'Catalunya vespre' també va a l'alça, però es queda amb 61.000 (en tenia 46.000). Finalment, en el duel entre els programes esportius nocturns, el 'Tu diràs' cau de 136.000 a 101.000 seguidors, però continua per davant d''El club de la mitjanit', que passa de 57.000 a 67.000 oients.

RAC1 domina el cap de setmana

Els caps de setmana continua el lideratge de la ràdio privada. El 'Via lliure' supera el seu anterior rècord, assolit a l'abril amb 526.000 oients, i arriba fins als 574.000 cada dissabte, la qual cosa suposa un increment de 136.000 persones en un any i situa aquest programa com el segon més escoltat del país, només per darrere d''El món a RAC1'. Els diumenges, el magazín de Xavi Bundó se situa en 399.000 seguidors (+40.000). Mentrestant, el seu rival de Catalunya Ràdio, 'El suplement', té 380.000 oients cada dissabte (+49.000) i 308.000 els diumenges (+65.000).

A la tarda, el 'Tot gira' de Catalunya ràdio té 163.000 oients els dissabtes (-4.000) i 161.000 els diumenges (+10.000), mentre que a RAC1 el 'RAC1ncentrat' aplega 300.000 persones (+85.000) i el 'Superdiumenge' 229.000 (+8.000).