La RTVE de Rosa María Mateo: renovada, criticada i provisional

El mandat de Rosa María Mateo a Radiotelevisió Espanyola hauria de durar menys de tres mesos, però l’administradora única de la corporació estatal no vol ser una simple gestora interina dedicada a mantenir l’ens en funcionament mentre no es nomenin els seus successors per concurs públic. De fet, l’objectiu del govern de Pedro Sánchez en aprovar el decret llei que va fer possible la seva elecció (després que fracassés l’intent de nomenar un consell d’administració provisional) era precisament que el fosc llegat de l’anterior president de RTVE, José Antonio Sánchez, quedés esborrat com més aviat millor. I Mateo s’hi ha implicat a fons: va prendre possessió el 30 de juliol, i en aquests 19 dies ha fet (directament o indirectament) 18 nomenaments.

Els relleus s’han produït en tots els nivells de l’organigrama, des de la direcció general fins a la conducció d’alguns informatius, però la decisió de Mateo que més ha cridat l’atenció no ha sigut un nomenament, sinó la confirmació en el càrrec de director de TVE d’Eladio Jareño, un directiu molt mal vist pels treballadors (que fa dos anys li van demanar la dimissió) i amb forts lligams amb el Partit Popular, ja que havia estat cap de premsa d’Alícia Sánchez-Camacho quan presidia el PP català.

En canvi, l’administradora única sí que va prescindir (l’endemà d’assumir el càrrec) de José Antonio Álvarez Gundín com a cap d’informatius, un lloc per al qual va escollir Begoña Alegría. El 85,6% de la redacció va donar suport a aquesta tria en un referèndum que la mateixa Alegría havia convertit en vinculant en afirmar que renunciaria al càrrec si els professionals de la cadena li giraven l’esquena. Aquest resultat contrasta amb el 3,75% de sís que havia aconseguit Gundín l’any 2014. Al seu torn, Alegría ha cessat la cap de continguts d’informatius, Carmen Sastre, i el director d’informatius diaris, José Gilgado, els responsables més directes dels nombrosos casos de manipulació que havien denunciat els periodistes de la televisió pública. Els seus llocs els ocuparan, respectivament, Luis Lianes i Mónica Agudo, dos professionals amb llarga trajectòria a TVE. També s’han rellevat el cap i el subcab d’informatius de Ràdio Nacional, unes responsabilitats que a partir d’ara assumiran Raúl Heitzmann i Laura Madrid.

Un dels gestos més simbòlics ha sigut la restitució de Fran Llorente, que el 2012 havia sigut cessat com a cap d’informatius de TVE després de vuit anys en què els 'Telediarios' van aconseguir prestigi i bona audiència. Llorente dirigirà una nova àrea de projectes i estratègia. També destaca l’elecció de María Escario com a cap de comunicació i relacions institucionals: la periodista havia sigut apartada dels esports del 'Telediario' el 2014, després de 21 anys.

Per exercir com a director general corporatiu de RTVE, Mateo ha triat Federico Montero Hita, exvicepresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI). Al seu costat hi haurà, com a secretària general, una persona amb més de 30 anys d’experiència a la corporació, Elena Sánchez Caballero, que entre altres coses va ser la primera defensora de l’audiència de l’ens públic.

En l’àmbit televisiu, Samuel Martín Mateos serà el director de La 2, mentre que Urbana Gil comandarà l’àrea de cultura i societat d’aquest canal. Per la seva banda, Isabel Cacho, fins ara editora de 'La mañana', es converteix en la responsable de l’àrea de magazins de TVE. Pel que fa a la ràdio, Paloma Zuriaga assumeix la direcció de RNE, on treballa des del 1985. Pilar Martín recupera el càrrec de directora de programes (que havia ocupat del 2010 al 2012) i Nicolás Caballero es posa al capdavant de l’àrea d’Espanya de l’emissora pública.

Ara bé, els canvis més visibles (o audibles) són els que afecten la conducció de programes. Així, a partir del setembre Xabier Fortes dirigirà i presentarà 'Los desayunos de TVE' en substitució del controvertit Sergio Martín. Fortes va ser apartat de 'La noche en 24 horas' amb l’arribada del PP a la Moncloa i actualment forma part del consell d’informatius de TVE, l’òrgan que s’ha dedicat a denunciar els casos de la manipulació que es van produir durant l’etapa anterior. Per la seva banda, Íñigo Alfonso presentarà el tram informatiu de 'Las mañanas' de RNE, mentre que Alfredo Menéndez, que conduïa el programa fins ara, es farà càrrec només de la segona part de l’espai. Finalment, Ana Sterling tornarà a presentar l’informatiu radiofònic 'Diario de las 2', tal com havia fet fins al 2012.

Petició de compareixença

Aquesta allau de nomenaments no ha agradat al PP, que ja ha sol·licitat que Mateo comparegui urgentment al Congrés per demanar-li “explicacions” per haver impulsat una renovació tan profunda malgrat ocupar un càrrec provisional. Segons el portaveu popular a la comissió de control a RTVE, Ramón Moreno, l’administradora única està actuant “com una autèntica dèspota”.

A més, el partit ha registrat 17 preguntes parlamentàries adreçades a Mateo referides als nomenaments i també a diversos casos de “manipulació” informativa que consideren “alarmants”. Moreno cita, per exemple, el fet que una periodista parlés de “presos polítics catalans” (tot i que això va passar al juny, molt abans del nomenament de Mateo) i una altra de “presos polítics d’ETA” (malgrat que ella mateixa va demanar disculpes per aquest “error”). El PP també denuncia la suposada omissió de dues notícies: una xiulada que va rebre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el fitxatge de la seva dona, Begoña Gómez, per l’Instituto de Empresa. En realitat, però, tots dos fets van quedar recollits (breument) al 'Telediario'.