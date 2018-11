RTVE presenta un recurs per no fer públics els sous dels directius

Tot i que la nova cúpula de RTVE semblava disposada a fer públics els salaris dels seus directius i acatar així la sentència de l’Audiència Nacional, la direcció de la corporació s’ha fet enrere, segons Vertele. A principis d’octubre l’Audiència Nacional va tombar un recurs presentat per RTVE contra la resolució del Consell de Transparència i Bon Govern que exigia que els ciutadans poguessin saber quant cobren els màxims responsables de RTVE. El portal assenyala que els serveis jurídics de la corporació han presentat un recurs davant del Suprem perquè consideren que hi ha marge a la interpretació sobre els “límits d’accés a la informació política”. A més, entenen que no es pot aplicar el mateix criteri per als diferents nivells de direcció.

Per la seva banda, el sindicat CCOO s’ha queixat de la decisió presa pels serveis jurídics de RTVE. “El Consell de Transparència diu que existeix el dret que es coneguin les retribucions anuals i s’han posat tots els impediments perquè això es complís”, asseguren sobre el nou recurs. “Van dir que serien transparents, però només ho seran quan no tinguin més remei, per imperatiu legal”, diuen.