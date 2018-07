Ramon Rovira cedeix ‘La nit a 8TV’ a Pol Marsà

La desaparició de l’'Arucitys' no serà l’únic canvi que experimentarà la graella de 8TV a partir del setembre, quan comenci la nova temporada. Ramon Rovira, que des de l’abril presenta el programa d’anàlisi de l’actualitat 'La nit a 8TV', cedirà la conducció d’aquest espai a Pol Marsà, que, de fet, aquesta temporada ja se n’està fent càrrec els divendres. Rovira, per la seva banda, no abandonarà del tot la pantalla, però hi reduirà sensiblement la seva presència, ja que es posarà al capdavant d’un nou format d’entrevistes de periodicitat setmanal. A hores d’ara no està definit com serà aquest programa, ni tampoc el dia i l’hora en què s’emetrà. No es descarta, per exemple, que pugui ocupar la mateixa franja que 'La nit a 8TV' i que, en conseqüència, el programa diari desaparegui o tingui una durada més breu un dia a la setmana.

Fonts de la cadena han explicat a l’ARA que el pas enrere de Rovira ja entrava dins dels seus plans. El periodista va arribar al Grupo Godó al novembre com a nou director general audiovisual, amb un encàrrec fonamental: trobar una sortida per a 8TV, una cadena que generava un dèficit de sis milions d’euros cada any i que la cúpula del grup valorava seriosament tancar. La proposta de Rovira per fer front a la situació va consistir a dissenyar una graella 'low cost' que tindria com a vaixell insígnia 'La nit a 8TV', al capdavant del qual es va situar ell mateix. El programa es va estrenar el 16 d’abril, però “el compromís” que es va adoptar llavors, segons expliquen des del grup, va ser que Rovira només s’hi mantindria fins a finals de temporada, per posar en marxa el format, i que després de l’estiu es dedicaria plenament a “fer de director general”, una responsabilitat que inclou també dissenyar les línies mestres de RAC1, l’emissora de ràdio del Grupo Godó.

Com a substitut, Rovira ha escollit una cara ja habitual a 8TV. Pol Marsà va arribar a la televisió privada el setembre del 2011, de la mà de Josep Cuní. Durant els cursos anteriors havia format part de l’equip d’'Els matins' de TV3 (un programa que va arribar a presentar alguns estius) i quan Cuní va fitxar per Godó ell el va acompanyar per incorporar-se a '8 al dia'. A més, Marsà va substituir Cuní els dies que el presentador titular no es podia fer càrrec del programa. Els camins dels dos periodistes es van separar al final del curs passat, quan Cuní va tancar la seva etapa a 8TV però Marsà s’hi va quedar, primer com a editor de la nova versió de '8 al dia' i posteriorment com a codirector de 'La nit a 8TV'.

Més enllà del relleu en la presentació, no està previst que el programa experimenti altres transformacions de cara a la pròxima temporada, i des de la cadena expliquen també que, a dia d’avui, tampoc no s’ha plantejat introduir grans canvis a '8 al dia', que seguirà precedint 'La nit a 8TV' sota el comandament de Jordi Armenteras. La data d’inici del nou curs encara no s’ha fixat, i tampoc no hi ha una decisió definitiva sobre quan s’acabarà la temporada actual. Serà a finals d’aquest mes, però no és clar si els programes s’allargaran fins al dia 27 o s’acomiadaran abans.

Audiència a la baixa

Des que es va estrenar, fa dos mesos i mig, 'La nit a 8TV' acumula una quota de pantalla mitjana del 3,1%, amb 81.000 espectadors cada dia. La xifra queda una mica per sota dels registres en què se situava '8 al dia' abans del canvi de graella, i clarament al darrere del 6,7% que va obtenir Cuní durant la seva última temporada a 8TV, en què va aconseguir una mitjana de 146.000 espectadors. Alhora, '8 al dia' també ha sortit perjudicat amb el canvi: des del 16 d’abril marca un 1,5% de 'share', amb tot just 28.000 espectadors.

Marsà, doncs, tindrà el repte de fer créixer aquestes xifres en una temporada en què 8TV dependrà encara més dels seus programes vespertins, ja que no comptarà amb l’'Arucitys', que aportava al canal un 36% de la seva audiència total.