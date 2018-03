Reese Witherspoon prepara una sèrie amb Kerry Washington

Després de l’èxit de Big little lies i els tres projectes que té en marxa amb Apple, Reese Witherspoon suma una nova minisèrie als seus plans de futur. En aquest cas es tracta de l’adaptació de la novel·la Little fires everywhere, de Celeste Ng, que farà al costat de Kerry Washington, coneguda pel seu paper d’Olivia Pope a Scandal. A més de ser-ne les protagonistes, totes dues actrius participaran en el desenvolupament del projecte a través de les seves productores. L’encarregada d’escriure el guió és Liz Tigelaar, una de les productores de la comèdia Casual, i que també exercirà de showrunner i productora. Celeste Ng, l’autora del llibre, també en serà productora.

La història de Little fires everywhere, que es va publicar l’any passat, té lloc a Shaker Heights, Ohio, on va créixer l’autora, durant els anys 90. El llibre segueix la vida de dues famílies que comencen a tenir relació a través dels seus fills. A les seves xarxes socials, Witherspoon ha descrit la història com “un relat psicològic i de misteri sobre el poder de la maternitat, la intensitat de l’amor adolescent i el perill de la recerca de la perfecció”.