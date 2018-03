Ricard Ustrell portarà el 'Quatre gats' al 'prime time' de TV3

Ricard Ustrell tornarà a TV3 aquesta primavera. Ho farà de manera puntual amb diverses edicions del 'Quatre gats', un espai a mig camí entre el reportatge i l'entrevista en profunditat que forma part d''El suplement', el seu programa de Catalunya Ràdio. Segons ha avançat 'Nació digital' i ha pogut confirmar l'ARA, de moment hi ha confirmades dues entregues del programa, tot i que s'ha plantejat fer-ne com a mínim dues més.

Ara per ara, s'han gravat ja les converses amb l'expresident de l'Uruguai José Mujica i l'exprimer ministre d'Escòcia Alex Salmond. En cas que finalment se n'acabin produint més, serien també amb altres personatges d'especial rellevància.

Aquests especials estan produïts per l'equip d''El suplement', i de fet cadascuna de les entrevistes donarà lloc a dos formats, un pensat per a la ràdio i l'altre per a la televisió. La previsió és que alguns fragments de la conversa central amb el personatge apareguin en totes dues versions, però la major part dels continguts seran específics per a cada mitjà. A més, les entrevistes secundàries a altres persones i les seccions complementàries també seran diferents en la versió radiofònica i la televisiva.

Tot i que encara no està confirmat, la voluntat de l'equip del programa és que els dos espais s'emetin el mateix dia: diumenge al migdia a 'El suplement' i a la nit, després del '30 minuts', a TV3. El calendari encara no està tancat, però les emissions tindran lloc probablement entre els mesos d'abril i maig.

Aquesta sèrie d'especials suposaran el retorn a TV3 de Ricard Ustrell, que va deixar la televisió pública al desembre, per decisió pròpia, després d'haver-hi presentat, des del setembre, la primera etapa de l'espai de debat 'Preguntes freqüents'. Abans d'estrenar aquest programa, Ustrell ja havia ofert a TV3 un altre format, que s'havia de titular 'Intocables', amb un plantejament similar al del 'Quatre gats'. Finalment, però, aquesta proposta no va tirar endavant.

L'any 2016, el 'Quatre gats' va ser distingit amb el premi Ràdio Associació a la innovació, 'ex aequo' amb un especial del 'Via lliure' de RAC1 en un camp de refugiats. L'espai, que va néixer com un programa independent per als festius intrasetmanals la temporada 2013-2014, consisteix en una entrevista en profunditat a un personatge que té lloc fora de l'estudi, en un entorn amb un significat especial per a ell. La conversa es complementa amb la participació de persones del seu entorn i algunes seccions específiques que aprofundeixen en diversos aspectes de l'entrevista.