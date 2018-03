‘Rise’ reivindica el poder inspirador del teatre musical

Quan un personatge es converteix en icònic, l’actor que l’interpreta corre el risc de quedar-hi associat per sempre. Aquest és un dels reptes als quals es va enfrontar Josh Radnor quan va haver acabat Como conocí a vuestra madre, on ell era Ted Mosby, el protagonista obsessionat per trobar l’amor. Quatre anys després del final, Radnor torna a primera línia de la ficció televisiva amb Rise, la sèrie que estrena avui Movistar+ i en la qual dona vida a un professor d’institut que vol contagiar l’amor pel teatre musical a un grup d’adolescents.

Destinada a ser el relleu natural de Glee, Rise arriba amb l’impuls de ser un projecte dels productors de Hamilton, el musical que ha rebentat les taquilles de Broadway, i del creador de Friday night lights i Parenthood, Jason Katims, que també exerceix de showrunner. En aquest drama adolescent, Katims agafa com a punt de partida el llibre Drama High, un relat sobre un professor real, Lou Volpe, que va revolucionar el programa de teatre de l’institut Harry S. Truman, de Levittown (Pennsilvània). Amb tot, en l’adaptació del llibre a la sèrie s’han fet canvis, i alguns són polèmics. És el cas de la decisió que el protagonista, que a la sèrie es diu Lou Mazzuchelli, sigui heterosexual mentre que a la vida real Volpe era homosexual. Katims s’ha defensat de les crítiques assegurant que la sèrie no s’avergonyeix de tractar la sexualitat, tot i que hagin optat per aquesta modificació. De fet, ha assenyalat que una part de les trames de Rise giren al voltant d’aquesta qüestió i de la comunitat LGTBI, especialment a través del Michael (Ellie Desautels), un noi transsexual que troba el seu lloc al grup de teatre, on ningú el jutja.

Una nova generació d’actors

El Michael no és l’únic estudiant de l’institut de Stanton -un poble típic del cinturó industrial nord-americà- que es deixarà endur per l’entusiasme del seu professor. La Lilette, interpretada per la jove actriu Auli’i Cravalho, que va posar veu al personatge principal de Vaiana, intentarà trobar en el teatre la seguretat que li falta. Ella serà l’elegida per protagonitzar Spring awakening, el musical amb què el Lou vol revolucionar el grup, que està acostumat a produccions més convencionals com Grease, l’aposta de la Tracy (Rosie Perez), la predecessora del professor al capdavant del departament. Tot i la desconfiança inicial, els dos mestres acabaran unint-se per tirar endavant el projecte, que comptarà amb la participació d’un dels alumnes més populars de l’institut: el Robbie (Damon J. Gillespie), el jugador estrella de l’equip de futbol americà, que tot i el seu èxit pateix les conseqüències d’haver de fer-se càrrec de la seva mare malalta. Aquesta responsabilitat el farà connectar de forma especial amb la Lilette, que també té una situació familiar complicada. Gillespie defineix el seu personatge com un noi a qui sempre li han dit el que ha de fer, especialment el seu pare. Participar en el musical serà la seva oportunitat de fer una cosa que realment l’apassiona.

Per a Josh Radnor la combinació dels elements musicals amb les històries personals dels alumnes i dels professors -el Lou té un fill gran amb problemes d’alcoholisme- converteix la sèrie en un tapís que permet conèixer el poble i el paper que cadascun dels personatges juga en les seves famílies. “Permet explorar temes individuals però també col·lectius: hi ha tensió entre el programa de teatre i el de futbol americà i es tracten qüestions racials, de desigualtat de classe i d’identitat de gènere”, explica l’actor, que precisament va desenvolupar el seu interès inicial per la interpretació en un grup de teatre semblant al que apareix a la sèrie.

El precedent de ‘Smash’

Tot i que aquí es veurà a través de Movistar+, Rise és una producció de la cadena NBC. No és la primera vegada que el canal intenta reproduir la màgia del món dels musicals a la petita pantalla. La seva última incursió va ser Smash, una sèrie que es va emetre entre el 2012 i el 2013 que explicava la creació de Bombshell, un musical que repassava la vida de Marilyn Monroe. Tot i que només va tenir dues temporades, aquest estiu es va anunciar que els productors de la sèrie planejaven portar el musical a Broadway.

Un musical contra els tabús de la sexualitat

A l’inici de la primera temporada, Lou Mazzuchelli convida els seus alumnes a deixar-se endur per Spring awakening ( El despertar de la primavera ), un musical que es va estrenar l’any 2006 a l’Off-Broadway amb Lea Michele i Jonathan Groff, que després es van fer famosos gràcies a Glee. El muntatge, que adapta un text teatral del 1891, va rebre vuit premis Tony, entre els quals el de millor musical de l’any.

Ambientat a l’Alemanya de finals del segle XIX, aquest musical pop-rock explica la història d’un grup de joves immersos en la descoberta de la seva sexualitat en un ambient purità i asfixiant. Alguns dels tabús als quals han de fer front els protagonistes de la proposta de Duncan Sheik i Steven Sater, com l’avortament i el suïcidi, s’assemblen als que dominen la comunitat de Stanton. Els pares dels alumnes de Rise no veuran amb bons ulls l’obra amb què el Lou vol revitalitzar el grup de teatre i s’hi oposaran frontalment.

A Barcelona, El despertar de la primavera es va poder veure al Teatre Gaudí, on es va estrenar a finals del 2016. El muntatge, que es va endur el premi de la crítica al millor espectacle per a joves, tornarà del 5 al 29 d’abril, aquest cop al Teatre Victòria.