'Rockdelux' ressuscita en format exclusivament digital

260x366 Última portada en paper de 'Rockdelux' Última portada en paper de 'Rockdelux'

Nou mesos després del seu adeu, Rockdelux torna. Això sí, en format exclusivament digital i amb un model de subscripció de pagament, "l'únic viable per a aquesta nova etapa", segons assenyalen els responsables del projecte. La revista, que en aquesta nova etapa rep el suport de Primavera Sound, arrencarà la seva nova vida a partir del 14 de desembre amb el lema "Igual però diferent". Segons detalla Primavera Sound, la capçalera torna "amb nous continguts, una imatge completament actualitzada i un enfocament que unirà l'experiència de la capçalera amb la visió renovadora de la nova generació digital". El retorn de Rockdelux serà per la porta gran: l'estrena serà amb un dels seus continguts més populars, les llistes del millor de l'any.

Rockdelux va anunciar el seu tancament el maig d'aquest any després de 35 anys d'història durant els quals la revista es va convertir en el referent dels mitjans musicals. En aquell moment, els responsables de la publicació van explicar que el coronavirus, sumat al ja precari equilibri de ser una editorial independent, havia sigut "una bufetada brutal que encara fa més inviable el projecte".

El pas al món 100% digital farà que Rockdelux deixi de ser un mitjà mensual per ser diari. La revista ofereix dues modalitats de subscripció. La mensual tindrà un cost de 3,99 euros (amb un primer mes que costarà un euro), mentre que l'anual tindrà una quota de 40 euros, que s'haurà d'abonar en un pagament únic. A més, només registrant-se, els lectors tindran accés gratuït a cinc continguts al mes.

El projecte seguirà dirigit per Santi Carrillo en el terreny editorial, així com per Francesc Vaz en l'apartat comercial. Juan Cervera en serà l'assessor editorial i Gemma Alberich la responsable de disseny.