260x366 Roger Escapa presentarà 'El suplement' la temporada que ve Roger Escapa presentarà 'El suplement' la temporada que ve

Ricard Ustrell ja té successor designat a Catalunya Ràdio. Segons ha pogut saber l'ARA en exclusiva, es tracta de Roger Escapa, que ha sigut proposat com a nou presentador del magazín del cap de setmana 'El suplement' a partir de la temporada que ve. El periodista ha sigut la segona veu d''El matí de Catalunya Ràdio' aquest curs i, de fet, assumirà el programa durant la temporada estival.

Escapa és un conegut dels oients d''El suplement', perquè fa dues temporades va ser-ne la segona veu. Amic d'Ustrell i company seu de viatge professional durant molts anys, el nou fitxatge busca una certa continuïtat de to amb el programa actual i, específicament, aprofundir en l'operació de rejoveniment –Escapa acaba de fer 30 anys– que ha impulsat la direcció de l'emissora, encapçalada per Saül Gordillo.

La proposta d'Escapa es presenta avui al consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), però no és previst que s'aprovi fins dimecres que ve.

Ustrell, que no ha presentat el programa en les últimes tres setmanes per una baixa associada a l'estrès, tornarà aquest cap de setmana per oficiar una nova edició d''El suplement' i acomiadar-se dels oients. La seva marxa de Catalunya Ràdio ha sigut abrupta, perquè va intentar dues vegades negociar la continuïtat.

Tot i que formalment no es va poder tancar l'acord per qüestions pressupostàries –reclamava un augment d'ingressos del 33% que des de la CCMA no es volia concedir en un context de congelació per a tots els altres professionals–, en el rerefons també hi havia el malestar creixent del periodista amb l'ens públic. Aquesta tensió s'ha materialitzat en dos fronts: una relació tensa amb la direcció de l'emissora i el fet que, en una negociació a banda amb la presidència de la Corporació –a esquenes precisament de la direcció de Catalunya Ràdio–, el periodista es creés unes expectatives de poder dissenyar la graella de l'emissora i presentar 'El matí de Catalunya Ràdio', cosa que finalment no es va materialitzar.