Siri, el primer assistent de veu que parlarà català

Apple busca un professor de català per a Siri, que així es convertirà en la primera assistent de veu que parlarà aquesta llengua. La companyia de la poma ha publicat una oferta de feina per buscar un analista que es dedicarà a "escoltar i transcriure arxius d'àudio i avaluar la resposta i l'ús de la llengua de Siri". "Utilitzaràs els teus coneixements lingüístics i culturals, juntament amb les teves capacitats analítiques, per avaluar respostes en funció d'unes pautes", explica Apple, que ha publicat anuncis similars per a moltes altres llengües, com l'ucraïnès, l'hongarès, el turc, l'àrab i el txec.

L'empresa busca persones amb "títol de batxillerat o experiència professional equivalent", amb "fluïdesa en la llengua catalana, excel·lent comprensió, gramàtica i capacitat de correcció" i també amb capacitat per "entendre els matisos verbals dels dialectes del català". Alguns dels altres requisits que es demanen són una "excel·lent capacitat de comprensió escrita i redacció en anglès", ser "molt organitzat" i "tenir experiència com a usuari de Siri, altres assistents de veu o altres formes d'intel·ligència artificial". La feina es desenvoluparà a Barcelona, de dilluns a divendres i a jornada completa, amb un horari flexible que dependrà de "les necessitats del negoci".

En l'edició d'aquest any de l' InformeCat, Plataforma per la Llengua va constatar que "cap dels 32 assistents de veu del mercat parla català". L'entitat, de fet, ja havia reclamat a Apple l'any 2018 que incorporés el català tant a Siri com a Apple CarPlay, però l'empresa " va reaccionar negativament i va respondre que no tenia cap intenció d ' incloure ' l en cap de les dues aplicacions". La Plataforma explica també que aquests anys "ha treballat juntament amb alguns eurodiputats" per demanar la inclusió del català a Siri i assenyala que, aparentment, "com a resultat de les diverses gestions dutes a termes" la companyia hi ha acabat accedint. La incorporació del català a Siri hauria de permetre que Apple CarPlay també es pugui configurar en aquesta llengua.

"Aquest fet propicia la normalització lingüística i la millora del servei per als catalanoparlants i podria, més endavant, comportar noves adaptacions lingüístiques en altres aplicacions de la marca", subratlla l'entitat, que "celebra" l'arribada del català a Siri i confia que productes similars, com Alexa o Google Assistant, segueixin el mateix exemple.