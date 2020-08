'Succession' a la vida real: qui és Shari E. Redstone, l'última hereva mediàtica

En més de 50 anys com un dels titans del sector dels mèdia, Sumner M. Redstone va topar de banyes contra el seu únic fill, el seu nebot, la seva dona, les seves parelles sentimentals, els seus rivals en els negocis i també Tom Cruise. Però la seva batalla més rellevant la va lliurar contra la seva filla, Shari E. Redstone.

En la superfície, semblaven prou diferents. Sumner Redstone, que va morir la setmana passada als 97 anys, pertanyia a la vella escola: el clàssic magnat amb insults brollant-li constantment, perquè els manaires de l'època afermaven el seu poder a còpia de crits en els llocs de feina. Shari E. Redstone, de 66 anys, manté, en canvi, un perfil molt més baix. Però, sota la superfície, tenien molt en comú. Tots dos van ser advocats abans d'embarcar-se en una segona carrera en els mitjans, i la seva habilitat amb la lletra petita dels contractes els va fer molt de profit quan bastien acords multibilionaris que van definir l'era de compres i fusions en el sector. També compartien una voluntat de ferro que va ajudar Shari E. Redstone a triomfar en la carrera per succeir el seu pare com a líder de l'imperi familiar.

La salut mental, en entredit

El principal punt de conflicte va ser un que plaga la majoria de negocis familiars: la successió. En el punt àlgid del xoc –quan el patriarca era ja octogenari però es mantenia com a referent de Hollywood–, Sumner Redstone va intentar desbancar la seva filla i, públicament, va dir que no estava preparada per liderar National Amusements, la companyia mare de Viacom i CBS, que ell havia heretat del seu pare fins a convertir-la en el gegant actual.

Es van reconciliar, recentment, a mesura que la salut d'ell declinava. En un comunicat emès la setmana passada, Shari E. Redstone deia: "A través de totes les penalitats, compartíem un amor per l'altre i ell va ser sempre un pare, avi i besavi meravellós. Estic orgullosa de ser la seva filla i l'enyoraré sempre".

Abans d'ingressar al negoci familiar, Shari E. Redstone va estudiar dret a la Universitat de Boston, es va casar, va criar tres fills, s'enorgullia de preparar-los galetes casolanes cada setmana i treballava en un petit bufet d'advocats de la ciutat. També va cursar la carrera de treball social, després de fer de voluntària en un centre dedicat a guarir els traumes de nens que han patit abusos.

Durant molts anys, va viure al marge de National Amusements, l'empresa que va començar com a cadena d'autocines. Fins i tot quan ella va ser nomenada presidenta, l'any 1999, era el pare qui, inequívocament, manava en aquella casa. Com a preludi de les dificultats que haurien de venir, el pare i la filla van tenir un desacord sever sobre quin valor tenia la companyia Midway, que havia fabricat, entre d'altres, el videojoc Mortal Kombat. El pare havia intuït correctament, ja l'any 1983, que els jocs d'ordinador i consola serien una part rellevant del futur de la indústria de l'entreteniment. I, al llarg de 25 anys, va posar més de 500 milions de dòlars en la seva filial Midway. Però a principis dels 2000, quan l'empresa mare estava en perill, Shari E. Redstone va mostrar-se contrària a seguir invertint diners en aquesta línia de negoci. Així que no li va fer gaire il·lusió acabar formant part del consell d'administració de Midway, el 2004.

Cinc anys després, la companyia feia fallida. Els Redstone tenien una cosa menys sobre la qual discutir. Però les tensions, tot i així, anaven acumulant-se.

Sense rendir-se

Quan va ser descartada públicament com a successora, l'any 2008, Shari E. Redstone no va defallir. D'ella va ser l'únic vot en contra a l'hora de renegociar 800 milions de dòlars de deute. I va centrar la seva atenció en l'empresa Advancit Capital, un fons d'inversió que cofundaria el 2011. Però, aleshores, ja havia entrat en joc un nou contendent: Brent Redstone, el germà de la Shari, que havia demandat el seu pare l'any 2006 per intentar que National Amusements es fracturés en dues empreses: assegurava que el seu pare l'havia deixat de banda en favor de sa germana. El cas es va resoldre sense necessitat de judici.

L'assumpte de la successió va quedar coent a foc lent en els períodes de distanciament entre pare i filla. En un dels moments més baixos de la relació, Shari E. Redstone li va enviar un correu electrònic al seu fill. Hi deia: "El teu avi diu que jo seré presidenta només passant per sobre del seu cadàver". Els encontres i desencontres es van complicar a mesura que anava emmalaltint. I la seva vida amorosa, carn de tabloides durant anys, tampoc no hi ajudava. Mentre aquell lleó envellit prenia els seus àpats entubat a la mansió que posseïa a Beverly Park, la filla batallava amb Manuela Herzer, la seva antiga amant i cuidadora, per veure qui aconseguia ser la seva responsable legal. La cosa es va complicar quan Shari E. Redstone la va dur a judici, igual que va fer amb una altra amant, acusant-les d'abusar d'un ancià i tornar-lo en contra seva.

Enterrant la destral de guerra

És en aquella època que pare i filla van fer les paus. Mentre tenia cura d'ell a la mansió, el poderós Sumner Redstone es comunicava fonamentalment a través d'un iPad que tenia configurades tres respostes: sí, no i un terme irreproduïble per expressar afecte. El magnat va cedir el càrrec de president de Viacom i la CBS a principis del 2016 i va abandonar el consell d'administració. Però eren moviments simbòlics, ja que el seu paquet accionarial li assegurava encara poder comandar la companyia. Pare i filla van unir forces, aleshores, quan el consell de Viacom va intentar destituir-lo legalment, argüint inconsistència mental.

La mort de Sumner Redstone ha tornat a centrar el focus en la figura de Shari E. Redstone. El poder accionarial de la companyia que tenia el patriarca –un 80% de les accions– es transferirà a un trust de set membres que inclou Shari E. Redstone, el seu fill, Tyler Korff, l'amic de la família Jill Jrutick i quatre advocats lligats també als Redstone. Shari E. Redstone reté el 20% restant de National Amusements, a través d'un trust separat. L'empresa, al seu torn, controla el 80% dels drets de vot a ViacomCBS, l'empresa resultant de la fusió que el 2019 va liderar aquesta executiva. L'estructura del conglomerat és complexa, però Shari E. Redstone seu avui clarament a la cúspide.