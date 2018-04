TV3 no emetrà la final de la Copa del Rei per manca de recursos econòmics

TV3 renuncia a oferir la final de la Copa del Rei que disputaran el 21 d'abril el Barça i el Sevilla. El director de la televisió pública, Vicent Sanchis, ho va anunciar aquest diumenge en declaracions a 'El suplement' de Catalunya Ràdio, i va explicar-ne el motiu de forma molt clara: "No podem comprar els drets de la Copa del Rei perquè no tenim els diners per comprar-la. Per tant, es jugarà la final de la Copa del Rei i, per primera vegada en bastant temps, TV3 no la podrà transmetre".

Els últims anys, TV3 havia ofert la final de la Copa del Rei quan la disputava el Barça, mitjançant un acord amb la cadena que n'havia adquirit els drets per al conjunt de l'Estat (que, des del 2015, era Mediaset). En aquesta ocasió, però, Sanchis ja ha avançat que no serà possible.

De fet, quan falten només 18 dies perquè es disputi el partit, encara no s'ha decidit quin canal l'emetrà. La Federació Espanyola va fer públic el 28 de febrer l'esborrany del concurs d'aquests drets, però la setmana passada la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) li va demanar que "reformulés la convocatòria" perquè "no complia cap dels requisits" exigits per la llei.

En concret, la CNMC considera que la convocatòria de la Federació "no compleix els requisits de publicitat, transparència, competitivat i no discriminació", que "la documentació aportada no concreta suficientment els lots o drets objecte de la comercialització" i "quin és el contingut i abast de cadascun dels eventuals lots de drets".