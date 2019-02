TV3 emetrà dos Grans Premis del Mundial de motociclisme

El Mundial de motociclisme torna a TV3 31 anys després que la televisió pública transmetés per última vegada aquesta competició. Ho farà amb la transmissió de dos Grans Premis de la temporada que comença el mes que ve, en concret el de l'Argentina, que es disputarà el 31 de març, i el del País Valencià, que posarà el punt final al Mundial el 17 de novembre.

Per primer cop, aquesta temporada el Mundial de motociclisme es podrà veure a Espanya exclusivament a través de Dazn, un nou servei de 'streaming' que es posarà en marxa les pròximes setmanes i que compta amb aquesta competició com un dels principals atractius. Però TV3 ha arribat a un acord amb la plataforma per oferir en directe dues de les proves i un resum d'una hora de durada de cadascun dels altres Grans Premis. Segons ha informat aquest dilluns la cadena, les transmissions en directe inclouran, a banda de les curses de Moto3, Moto2 i MotoGP, les sessions de qualificació de les tres categories. Pel que fa als resums, es podran veure el mateix diumenge en què s'hagi celebrat les curses, a partir de les 23.30 h i per TV3.

La cadena destaca que, amb aquest acord, " TV3 aconsegueix fer-se un forat per emetre una de les disciplines més seguides pels aficionats catalans" en un moment en què " els drets dels grans esdeveniments esportius queden reduïts gairebé de manera exclusiva a la televisió de pagament". De fet, els dos últims anys no s'ha pogut veure cap Gran Premi de motociclisme en obert. L'última vegada que es va emetre gratuïtament alguna prova del Mundial va ser el 2016, quan Telecinco va oferir les quatre curses disputades a Espanya.

L'últim Gran Premi del Mundial de motociclisme que s'havia pogut veure en directe per TV3 va ser el que va tancar la temporada 1988, al Brasil, en què Sito Pons es va convertir en campió del món de 250 cc per primera vegada.