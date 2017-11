TV3 aborda amb humor negre els problemes d’una família singular

“Les famílies són cada dia més un Frankenstein construït de relacions anteriors”, afirma Pau Freixas, productor de Benvinguts a la família, la nova proposta per al prime time de TV3, que s’estrenarà a mitjans de gener i que substituirà Merlí a la graella de la cadena pública. Aquesta nova comèdia negra, que s’està acabant de rodar aquests dies a Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental), està a mig camí entre Modern family, Weeds i Shameless, i parla d’un clan desestructurat forçat a viure sota el mateix sostre.

Pau Freixas i Iván Mercadé, que dirigeix la sèrie, s’embarquen en un nou projecte després de Sé quién eres, que ha rebut aquest any l’Ondas a la millor ficció televisiva. Ara, però, canvien de registre, i passen del thriller maquiavèl·lic a una comèdia amb tocs d’humor negre. “La sèrie explica com hi ha un vincle emocional entre els personatges que és indestructible, malgrat que es discuteixin”, explica Freixas. Mercadé assegura que han volgut retratar que la fórmula perfecta per ser pare o mare no existeix, més enllà de l’amor, tal com demostra la protagonista de Benvinguts a la família, l’Àngela, interpretada per Melani Olivares.

Cares noves a TV3

L’actriu, recordada per haver sigut la Paz d’Aída, debuta en una producció en català a TV3 -abans havia aparegut a De moda, però tractant-se d’una producció de la FORTA es va gravar en castellà- amb una mare coratge i rebel que lluita per tirar endavant els seus tres fills -el Fran, el David i la Sara-, fruit d’un matrimoni fracassat. Arran dels deutes de la seva exparella, que la va abandonar fa 10 anys, l’Àngela patirà l’embargament de casa seva, moment en què arrenca la sèrie. Davant de les dificultats econòmiques, decidirà tornar a la casa familiar -d’on la van fer fora per haver-se quedat embarassada d’adolescent- per demanar diners. “Ella és capaç de fer qualsevol cosa per aconseguir el seu objectiu: no morir de gana ni viure sota un pont”, diu la intèrpret del seu personatge. Per a Mercadé, la mare que interpreta Olivares és una “salvatge” que, tot i estar lluny de la perfecció, té molt clara quina és la seva tribu, un element que l’aproxima a Sam Fox, la protagonista de la nord-americana Better things, que interpreta Pamela Adlon.

Olivares confessa que el rodatge, que s’acabarà el 20 de desembre, és un dels més exigents i difícils en què ha treballat i que la sèrie no s’assembla a cap de les comèdies en què ha participat fins ara, ni tan sols Aída. Entre els reptes d’aquesta nova ficció hi ha el fet de rodar en català, assegura Olivares, que recorda: “Vaig marxar de Barcelona fa 23 anys i no feia feines en català perquè no m’havien trucat mai abans”.

El gran paper còmic va a càrrec de Yolanda Ramos, una altra actriu que també participa per primera vegada en una sèrie de TV3. Ella dona vida a la Victòria, la madrastra mig alcohòlica de l’Àngela, amb qui manté una relació plena d’alts i baixos. “És un personatge molt al límit, que no té filtre a l’hora de parlar, però se li acaba agafant molt carinyo”, explica l’actriu, que confessa que és un paper que li és pròxim. Ramos assegura que Benvinguts a la família sorprendrà l’espectador perquè és un estil de ficció que no es veu amb freqüència ni a la televisió catalana ni a l’espanyola. “És un tipus de producte que fins ara jo no havia vist per televisió. Té una màgia brutal, pròxima al cinema nord-americà”, assegura l’actriu, a qui els companys de rodatge -entre els quals hi ha Ivan Massagué, Aina Clotet, Eva Santolaria, Miquel Fernández i Betsy Túrnez- defineixen com una experta en l’art de la improvisació.

Planter d’actors joves

Més enllà dels dos grans personatges femenins, la sèrie compta amb un repartiment ple de cares joves que donen vida als fills de l’Àngela i la Victòria. Nao Albet és el primogènit de l’Àngela, el Fran, un noi de vint-i-pocs anys amb problemes per a les relacions socials que està marcat per l’absència del seu pare. “Crec que molts espectadors de la seva generació s’hi podran sentir identificats, encara que el seu caràcter estigui accentuat”, explica Albet. El contrapunt del personatge és la seva germana petita, la Sara (Nonna Carbonell), que amb deu anys és la columna de la família. Es tracta d’una nena amb molta empenta, fan de Metallica, que fa de pont entre el Fran i l’altre germà, el David (Leïti Sène), que tenen molts problemes de convivència. “Ho passa malament contínuament, tant en la seva vida sentimental com en les coses quotidianes”, detalla Albet.

Si l’existència dels fills de l’Àngela és complicada, la de l’Àlex (Georgina Amorós) no és gaire més senzilla. Ella és la filla de la Victòria, tot i que sovint s’han hagut d’intercanviar els papers. “És una adolescent rebel. Té una cuirassa per evitar que la gent sàpiga com és realment”, assegura l’actriu.

Per a Freixas, la sèrie, que està pensada per tenir unes tres temporades, vol ser un bàlsam per a un moment en què socialment es viu una situació convulsa. “Permetrà desconnectar del dia a dia i fer un viatge emocional cap als valors més positius de les persones”, afirma. “És una feel good sèrie, que quan acaba cada capítol tens un somriure a la cara”, afegeix Mercadé.