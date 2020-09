Telecinco emetrà en obert el primer episodi de 'Patria', de HBO

Patria, adaptació de la novel·la homònima de Fernando Aramburu, és una de les grans apostes de ficció espanyola de HBO per a aquesta temporada. Després de diversos entrebancs, com l'endarreriment de la seva estrena a causa del coronavirus, la plataforma ha posat en marxa una important posada de llarg que inclourà l'emissió del primer episodi de la sèrie en obert a través de Telecinco, tal com ha anunciat la cadena de Mediaset.

Próximamente, gran estreno en Telecinco del primer episodio de #Patria 👏 https://t.co/3Sw3n0SwDS — Telecinco (@telecincoes) September 9, 2020

Telecinco encara no ha anunciat la data en què emetrà l'episodi, tot i que una possibilitat seria que fos abans del 27 de setembre, data en què HBO ha anunciat l'estrena de la sèrie. La ficció creada per Aitor Gabilondo també formarà part de la programació del Festival de Sant Sebastià, que se celebra del 18 al 26 de setembre.

Aquesta no és la primera vegada que Mediaset s'alia amb una plataforma per fer un primer tast d'una sèrie. Al març, Cuatro, la segona cadena del grup, va estrenar els dos primers episodis de The mandalorian, la sèrie de Disney+ basada en l'univers de La guerra de les galàxies. L'emissió –una estratègia de promoció de Disney+– va ser possible gràcies a un acord entre el servei de streaming i el grup de comunicació.