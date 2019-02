Telecinco prepara ‘Madres’, una sèrie amb accent femení

Telecinco engega aquest dimecres el rodatge de 'Madres', una nova sèrie amb un fort component femení. La principal protagonista serà Belén Rueda, que torna al canal de Mediaset tres anys després del final de 'B&b', i l’acompanyaran Aida Folch, Rosario Pardo, Carmen Ruiz i Carla Díaz.

Però les dones també estaran en clara majoria rere les càmeres, començant per l’equip de quatre directores que formen Abigail Schaaff, Juana Macías, Roser Aguilar i Mar Olid, i continuant pels departaments de guió, fotografia i direcció artística, amb noms com Laia Aguilar, Olatz Arroyo, Verónica Viñe i Marta Sánchez. “A 'Madres' l’equip el comanden elles”, subratlla Telecinco.

La sèrie, produïda per Alea Media (una companyia participada per Mediaset que ja va produir 'Vivir sin permiso' per a la mateixa cadena), narrarà el dia a dia de l’àrea de pediatria i maternitat d’un hospital. La sèrie adopta la forma d’un procedimental mèdic, però segons la responsable de ficció de Mediaset, Arancha Écija, el focus no es fixa en els metges sinó “en el que passa amb les famílies dels nens quan entren a l’hospital, i sobretot en les mares com a concepte universal”.