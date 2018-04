Telecinco estira el xiclet dels ‘talents’ amb ‘Factor X’

El nombre de 'talents' televisius amenaça amb superar la quantitat d’artistes que pot generar Espanya. En l’any de la resurrecció d’'OT', Telecinco afegeix 'Factor X' al seu catàleg de caçatalents, entre els quals hi ha programes com ‘Got talent’, ‘Tu sí que vales’, ‘La Voz’ i ‘La Voz kids’, entre d’altres. La nova proposta és, en realitat, vella: 'Factor X' es va emetre per primer cop l’any 2007 a Cuatro –se'n va fer una segona i última edició el 2008– i d’aquella edició en van sortir Angy Fernández i Leire Martínez, actual cantant de La Oreja de Van Gogh. El format arriba avalat pel seu èxit internacional: el programa s’ha adaptat a una cinquantena de països i ha sigut el bressol d’estrelles com One Direction, Camila Cabello o Leona Lewis.

'Factor X' tindrà entrega doble: es podrà veure els divendres, però també els dimecres, quan s’enfrontarà a ‘Fariña’. A més, en el seu primer dimecres en emissió, el 18 d’abril, haurà de rivalitzar amb l’emissió del concert d’inici de gira d’'Operación Triunfo', que substitueix puntualment l’extint ‘Desaparecidos’ de Paco Lobatón.

El format de Simon Cowell ha sigut adaptat a més de cinquanta països

Dels inicis del programa només en queda l’estructura de funcionament, ja les cares del presentador i dels membres del jurat són noves, encara que algunes són habituals de Mediaset. És el cas de Jesús Vázquez, que pren el relleu de Núria Roca, la presentadora de les dues primeres edicions. Risto Mejide i Laura Pausini, tots dos amb experiència en programes d’aquest tipus, encapçalen un jurat que es completa amb Xavi Martínez i Fernando Montesinos, els dos noms més desconeguts pel gran públic. El primer és locutor de Los 40 i un dels responsables de la polèmica elecció de Manel Navarro com a representant d’Espanya a Eurovisió el 2017, mentre que Montesinos és músic i productor. Entre els quatre hauran de detectar quin dels aspirants a cantants té el 'factor x': allò que fa especial un solista o un grup musical.

Jesús Vázquez, que alhora que presenta 'Factor X' també està al capdavant de 'La voz kids', assegura que la seva nova aventura professional és “un dels grans formats mundials i un dels grans espectacles que queden a la televisió”. Per seduir el jurat farà falta alguna cosa més que uns bons refilets. “Els concursants de 'Factor X' tenen més que una veu. En aquest 'talent show' estem buscant alguna cosa més per crear una estrella mundial”, explica Laura Pausini, que va sorprendre l’audiència amb l’histrionisme que va demostrar com a 'coach' de 'La voz'. Mejide comparteix opinió amb la seva companya de jurat i assegura que el càsting s’ha fet tenint en compte el caràcter i la personalitat de cada aspirant.

Quatre fases

La logística del programa comptarà amb quatre moments diferenciats. El format arrenca amb la fase d’audicions, durant la que es valoraran 300 actuacions de les quals només en seleccionaran 48 per a la següent fase, batejada com 'Las sillas'.

Dotze concursants aspiren a un primer contracte amb Sony

En aquesta segona etapa, els concursants seran distribuïts en quatre categories diferents, una per a cada jutge: nois de fins a 24 anys, noies de fins a 24 anys, majors de 25 anys i grups. Un cop fet el repartiment, cada jutge escoltarà el seus candidats i n’escollirà cinc, tot i que pot haver-hi canvis fins a l’últim moment. Només els cinc que mantinguin el seu lloc fins després de l'última actuació accediran a la següent etapa, 'La decisión final', durant la qual cada jutge comptarà amb el suport d’un artista per valorar els concursants. India Martínez aconsellarà Risto Mejide; el cantant mexicà Carlos Rivera s’aliarà amb Laura Pausini; Andrés Ceballos, vocalista de Dvicio, ajudarà Fernando Montesinos, i Jorge Ruiz, líder de Maldita Nerea, donarà consells a Xavi Martínez.

Finalment, els 12 concursants seleccionats hauran d’exhibir el seu talent per convèncer el jurat, i també l’audiència, que es mereixen una plaça a la final i un primer contracte discogràfic amb Sony Music, el premi per al guanyador.

El seguiment al programa es farà més enllà de les fronteres de Telecinco. Divinity, el canal de Mediaset teòricament pensat per a un públic femení, emetrà de dilluns a divendres 'XtraFactor', un programa presentat per Nando Escribano que buscarà la 'cara b' de tot el que passi en el 'talent': des de la preparació dels concursants i les seves reaccions després d’actuar fins a imatges inèdites del jurat. En definitiva, un format enfocat a explotar el vessant més emocional dels participants.