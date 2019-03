Els 'Telenotícies' advertiran de la prohibició de la JEC cada cop que renunciïn a dir 'presos polítics' o 'exiliats'

"En aquest informatiu no s'han pogut fer servir expressions utilitzades anteriorment amb criteris periodístics, com 'exili' o 'presos polítics', en compliment de la resolució de la Junta Electoral que les considera contràries al principi de "neutralitat informativa". Els informatius de TV3 emetran aquest missatge cada vegada que s'ofereixi una notícia en què el redactor hagi renunciat a utilitzar aquestes expressions per cenyir-se a les exigències de la Junta. És una mostra més del malestar que ha generat en el món del periodisme, i especialment als mitjans públics catalans, la prohibició d'utilitzar aquests termes per referir-se als polítics i activistes catalans empresonats o exiliats.

La decisió de fer pública aquesta queixa l'ha pres aquest divendres el consell de redacció de TV3, i s'ha començat a aplicar ja a l'edició d'avui del 'Telenotícies migdia'. Segons ha explicat a l'ARA el president del consell professional de la cadena, Lluís Caelles, el missatge no apareixerà per força en totes les edicions dels informatius, sinó que precedirà aquelles peces informatives en les quals hauria sigut necessari utilitzar les expressions vetades per la Junta Provincial de Barcelona.