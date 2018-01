'Big little lies', 'The handmaid's tale' i 'The marvelous Mrs. Maisel' repeteixen triomf als Critics' Choice Awards

Poques sorpreses a l'entrega dels Critics' Choice Awards, que es va celebrar ahir als Estats Units. Els premis de les categories de televisió van seguir el patró dels Globus d'Or, entregats el 7 de gener, i van coronar com a triomfadores 'Big little lies', ' The handmaid's tale' i 'The marvelous Mrs. Maisel'; es va confirmar així que l' any televisiu ha estat marcat per les ficcions femenines.

En l'apartat de millor drama la guanyadora va ser 'The handmaid's tale', basada en la novel·la de Margaret Atwood. La producció de Hulu, que aquí es pot veure a través de la HBO, també va veure reconegut el treball de dues de les seves actrius: Elisabeth Moss, que interpreta l'Offred, i Ann Dowd, que es va endur el premi a la millor actriu secundària pel paper de la cruel tia Lydia. En les categories interpretatives masculines, els elegits van ser Sterling K. Brown, per 'This is us', i David Harbour, millor secundari per 'Stranger things'.

En comèdia, 'The marvelous Mrs. Maisel' va reeditar el seu èxit als Globus d'Or, com també ho va fer la seva protagonista, Rachel Brosnahan. La resta de categories sí que van presentar algunes novetats: Mayim Bialik va ser la millor secundària per 'The big bang theory' i Ted Danson ( 'The good place') i Walton Goggins ('Vice principals') es van repartir el premi a millor actor i millor secundari.

En l'apartat de minisèrie, la triomfadora gairebé absoluta va ser 'Big little lies', que, a banda d'endur-se el premi gran, també va dominar les categories d'interpretació. Nicole Kidman, Laura Dern i Alexander Skarsgård van ser reconeguts per la seva feina en aquesta producció dirigida per Jean-Marc Vallée que tracta, entre altres temes, la violència masclista.