‘The Punisher’, el poder de la set de venjança

A vegades no és necessària una estranya mutació per tenir un superpoder extraordinari. Aquest és el cas del protagonista de The Punisher, Frank Castle, un home corrent que, en el procés de venjar l’assassinat de la seva dona i les seves filles, descobrirà una conspiració amagada en els baixos fons de Nova York. L’última adaptació d’una historieta de Marvel per part de Netflix -la sisena- estarà disponible a la plataforma a partir d’avui.

Un heroi actual

Transformar The Punisher en una sèrie no figurava en l’acord signat entre Netflix i Marvel, que sí que incloïa el desenvolupament de Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist i The defenders. Tot i així, arran de les bones sensacions que va generar el personatge de Frank Castle (Jon Bernthal) en les seves aparicions a Daredevil, la plataforma va donar ràpidament la llum verda per fer una nova sèrie basada en aquest home que no té més poders que les seves ànsies de revenja. En el transcurs de la seva història, el protagonista s’haurà de plantejar fins a on vol arribar i “descobrirà que hi ha una moral real i que el bé i el mal existeixen”, assegura Steve Lightfoot, showrunner de la sèrie.

El personatge de Punisher va debutar en un còmic de Marvel l’any 1974, quan els Estats Units estaven encara immersos en la Guerra del Vietnam. En la seva versió original, Frank Castle era un exmarine que després de tornar d’aquell conflicte era testimoni de l’assassinat de la seva família. L’adaptació de Netflix està connectada al temps actual i el Vietnam dona pas a l’Iraq i l’Afganistan, les dues guerres que apareixen com a rerefons dels traumes de diversos veterans que, un cop tornats a casa, se senten desemparats. La desprotecció i el poc reconeixement dels governs només empitjoren les seqüeles físiques i psicològiques de la guerra. “Volíem ser respectuosos amb la gent que decideix allistar-se i els seus sacrificis, però alhora també volíem mostrar els prejudicis que això comporta”, relata Lightfoot.

Per a Bernthal, una de les claus de The Punisher és l’exploració del xoc que es produeix quan el món de la guerra i la vida quotidiana es retroben. “Coneixerem els horrors que el Frank va experimentar quan estava de servei, però la ironia i la tragèdia és que el verdader horror de la vida del Frank arriba quan torna a casa”, diu. Aquest fet posarà sobre la taula el debat sobre quines accions són justificables en un territori en guerra però en cap cas en un país en pau. Un dels personatges que es plantejarà d’una manera més profunda aquesta qüestió és el de Dinah Madani, interpretada per Amber Rose Revah, una agent de Seguretat Nacional que acaba de tornar de l’Afganistan. Madani és de família iraniana, però va emigrar de petita als Estats Units. “M’interessava molt mostrar una dona originària de l’Orient Mitjà però que se sent profundament nord-americana”, explica el showrunner, que afegeix que l’agent “és la més patriota de tota la sèrie i encara té fe en el sistema i creu que el pot fer funcionar”.

Les dosis de violència de la sèrie són un dels aspectes que més ha destacat la crítica i una de les qüestions que més preocupaven als creadors. “Quan fas una sèrie sobre violència també has de tenir en compte el seu cost, sense voler fer un sermó moral”, explica Lightfoot.