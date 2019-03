Qui és Tim Sebastian, el periodista que treu de polleguera Borrell en una entrevista

La imatge de Borrell amenaçant d'avortar una entrevista a mitja conversa se suma a la llarga llista d'intervencions polèmiques del ministre d'Exteriors espanyol. En aquest cas, el polític català protestava per les preguntes que li formulava un dels periodistes de més prestigi de la televisió britànica. Tim Sebastian (Londres, 1952) va ser el primer presentador del mític programa 'Hard Talk' de la BBC, on s'entrevistaven líders mundials destacats i se'ls sotmetia a un qüestionari sense concessions. Per allà hi van passar –i van aguantar el dur interrogatori– personalitats com Bill Clinton, Donald Trump, Jimmy Carter, Desmond Tutu i Mikhaïl Gorbatxov.

Actualment, Sebastian condueix el programa 'Conflict Zone' a la televisió Deutsche Welle (DW), el canal públic internacional alemany, que se serveix en 30 idiomes. El xou és la continuïtat natural del 'Hard Talk' britànic: una entrevista molt preparada, dissenyada per desmuntar els tòpics discursius rere els quals s'amaguen els polítics. El periodista també hi presenta 'The new Arab debates', que d'alguna manera és hereu d'un altre programa de la BBC que va impulsar: 'The Doha debates'. Anteriorment havia treballat a Bloomberg TV, a l'espai 'The outsider'.

Entre els premis que l'honoren hi ha un Bafta (lliurat per l'Associació del Cinema i la Televisió britànica) i dos guardons de la Royal Television Society com a entrevistador de l'any 2000 i 2001. La seva carrera de periodista va començar a l'agència Reuters el 1974 i va fitxar per la BBC cinc anys més tard, ocupant la posició de corresponsal a Varsòvia. Va ser corresponsal a Europa el 1982, a Moscou el 1984 (d'on va ser expulsat pel govern soviètic un any més tard) i també a Washington, entre el 1986 i el 1989.